Александр Усс: «Самый пик лесных пожаров в Красноярском крае уже позади»

Губернатор Красноярского края Александр Усс подвел первые итоги масштабной кампании по тушению лесных пожаров в регионе. По его словам, самый пик природной стихии уже позади.

«В борьбе с огненной стихией в Красноярском крае наступил радикальный перелом. Как известно, пожароопасный сезон начался у нас очень рано, с 22 марта. Красноярский край довольно серьезно готовился к нему: была укреплена материально-техническая база Лесопожарного центра, где работают 1000 человек, рядом с населенными пунктами установлены видеокамеры, усилена плотность авианаблюдения. Благодаря действиям красноярских пожарных и помощи подразделений федеральных структур, не было допущено перехода лесных пожаров на населенные пункты, не пострадал ни один объект экономики», — сказал губернатор.

Глава региона заявил, что 57% возгораний в регионе тушились в первые сутки.

Первый заместитель министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Чуприян добавил, что в 2010 году лесные пожары привели к ужасным последствиям. Тогда огнем было уничтожено 3 200 жилых домов, погибли 62 человека. Замминистра заверил, что сегодня и количество пожаров, и их площади в крае, уменьшаются с каждым днем.

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что площадь лесных пожаров за последнее время сократилась до 770 тысяч гектаров.