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Кодинский центр социального обслуживания получил поддержку Богучанской ГЭС

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Красноярск
14:51 5 Августа 2019
гэс, помощь, соцподдержка, инвалиды, энергетика, электростанция
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Кежемский районный «Комплексный центр социального обслуживания населения» приобрел на средства, выделенные ПАО «РусГидро», оборудование для комнаты социальной адаптации инвалидов.

Для размещения нового оборудования выделена комната в социальной гостинице, в которой временно останавливаются жители города и района, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации или прибывшие в районный центр Кодинск для решения каких-либо проблем – это позволит ознакомить с новейшим оборудованием более широкую аудиторию. Комната будет  разделена на три сектора, каждый из которых посвящен одной крупной группе людей, нуждающихся в особой заботе.

Первый сектор будет оборудован для людей, переживших инсульт и восстанавливающих свои навыки в период реабилитации. Помимо стола с оборудованием, предназначенным для восстановления работы рук и координации движений в целом, работники центра представят жителям района устройства, позволяющие выполнять мелкие бытовые действия одной рукой. Во втором секторе будет представлено оборудование для инвалидов I группы, не имеющих возможности передвигаться самостоятельно. В третьем секторе специалисты центра, прошедшие дополнительное обучение и получившие сертификаты об образовании, помогут родителям самых маленьких детей (от 0 до 3 лет) провести раннюю диагностику проблем со слухом и зрением. Психологи КЦСОН будут проводить занятия и с детьми из сложных семей, в которых родители не приобрели необходимые навыки для воспитания детей. По информации КЦСОН, в Кежемском районе проживает около одной тысячи инвалидов разных возрастов и около 40 социально-опасных семей. 

Являясь социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.

Фото: пресс-служба ПАО «Богучанская ГЭС»
По материалам пресс-службы ПАО «Богучанская ГЭС»

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