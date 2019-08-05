Кодинский центр социального обслуживания получил поддержку Богучанской ГЭС

Кежемский районный «Комплексный центр социального обслуживания населения» приобрел на средства, выделенные ПАО «РусГидро», оборудование для комнаты социальной адаптации инвалидов.

Для размещения нового оборудования выделена комната в социальной гостинице, в которой временно останавливаются жители города и района, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации или прибывшие в районный центр Кодинск для решения каких-либо проблем – это позволит ознакомить с новейшим оборудованием более широкую аудиторию. Комната будет разделена на три сектора, каждый из которых посвящен одной крупной группе людей, нуждающихся в особой заботе.

Первый сектор будет оборудован для людей, переживших инсульт и восстанавливающих свои навыки в период реабилитации. Помимо стола с оборудованием, предназначенным для восстановления работы рук и координации движений в целом, работники центра представят жителям района устройства, позволяющие выполнять мелкие бытовые действия одной рукой. Во втором секторе будет представлено оборудование для инвалидов I группы, не имеющих возможности передвигаться самостоятельно. В третьем секторе специалисты центра, прошедшие дополнительное обучение и получившие сертификаты об образовании, помогут родителям самых маленьких детей (от 0 до 3 лет) провести раннюю диагностику проблем со слухом и зрением. Психологи КЦСОН будут проводить занятия и с детьми из сложных семей, в которых родители не приобрели необходимые навыки для воспитания детей. По информации КЦСОН, в Кежемском районе проживает около одной тысячи инвалидов разных возрастов и около 40 социально-опасных семей.

Являясь социально-ответственной компанией, РусГидро реализует комплексную благотворительную программу, направленную как на воспитание нового поколения профессиональных энергетиков, так и на формирование благоприятной социальной среды и улучшение качества жизни во всех регионах присутствия предприятий компании. Приоритетными направлениями благотворительной программы РусГидро, в рамках которых ведётся системная работа, являются: образование, экология, здравоохранение, спорт, культура, поддержка социальных учреждений и организаций, поддержка благотворительных фондов, НКО и нуждающихся граждан, комплексное развитие инфраструктуры регионов.