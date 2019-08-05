Чиновники рассказали о сроках окончания дорожного ремонта в Красноярске

В этом сезоне в Красноярске ремонтируют 30 участков дорог. В мэрии рассказали, когда будет завершен основной объем работ, а какие участки подрядчики сдадут только в сентябре.

Так, масштабный ремонт на ул. Кутузова продолжится до 31 августа. Там прокладывают новый асфальт, делают заездные карманы, тротуары и остановки. Завершаются работы и на ул. Спандаряна, Курчатова, Карбышева, Парашютная, ул. Пушкина и ул. 3 Августа.

«На остальных объектах готовность – более 50%. За исключением моста через р. Бугач, где работы начались только в июле, и ул. Урванцева, куда подрядчики только начали заходить», — рассказали в мэрии.

На осень в Красноярске останутся только два объекта — ул. Ястынская и ул. Маерчака. Дороги сдадут к сентябрю 2019 года.