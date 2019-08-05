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Площадь лесных пожаров в Красноярске сократилась до 770 тысяч гектаров

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Красноярск
12:39 5 Августа 2019
красноярск, общество, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Красноярском крае сокращается площадь лесных пожаров. По последним данным краевого Минлесхоза, в труднодоступных районах на севере региона горит тайга на площади 767,7 тыс.  гектаров. На прошлой неделе горело более 1 млн гектаров леса, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В тушении возгораний в лесах задействованы более тысячи человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС, а также около 40 единиц техники», - сообщили в пресс-службе краевого правительства. 

К тушению привлечены 35 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра. С помощью авиации произведено 147 сливов воды. На горящие леса в Богучанском и Эвенкийском районах сброшено около полутора тысяч тонн воды. 

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