Площадь лесных пожаров в Красноярске сократилась до 770 тысяч гектаров

В Красноярском крае сокращается площадь лесных пожаров. По последним данным краевого Минлесхоза, в труднодоступных районах на севере региона горит тайга на площади 767,7 тыс. гектаров. На прошлой неделе горело более 1 млн гектаров леса, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В тушении возгораний в лесах задействованы более тысячи человек, в том числе федеральный резерв, авиапожарные из соседних регионов, арендаторы лесных участков и сотрудники МЧС, а также около 40 единиц техники», - сообщили в пресс-службе краевого правительства.

К тушению привлечены 35 воздушных судов Минобороны РФ, МЧС и Лесопожарного центра. С помощью авиации произведено 147 сливов воды. На горящие леса в Богучанском и Эвенкийском районах сброшено около полутора тысяч тонн воды.