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В Красноярске меняется расписание движения электрички до Зеледеево

Главная Общество
Красноярск
12:00 5 Августа 2019
красноярск, общество, поезда
Автор: Sibnovosti.ru
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«Краспригород» предупредил пассажиров об изменении расписания движения электрички «Красноярск – Зеледеево». Коррективы в график работы электропоезда № 6325 будут внесены с 6 августа в связи с ремонтом пути на перегоне «Кача – Зеледеево».

Электричка будет следовать только до станции Кача. Отправление со станции Красноярск в 12:28, прибытие на станцию Кача в 13:39, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

«В обратном направлении назначается поезд № 6320 «Кача – Красноярск». Отправление со станции Кача в 16:11, прибытие на станцию Красноярск в 17:23.Поезд №6312 «Зеледеево – Красноярск» отменяется (отправление со станции Зеледеево в 15:44, прибытие на станцию Красноярск в 17:23)», - добавили в пресс-службе красноярской железной дороги. 

Такая схема движения будет действовать до 28 августа.

Фото: КрасЖД

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