Турчак предложил реформу системы борьбы с лесными пожарами

Необходимо провести реформу системы борьбы с лесными пожарами, в частности, усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров. Также нужно изменить подход к финансированию этой системы. Данные инициативы будут обсуждаться фракцией «Единой России» в Государственной думе в ближайшее время. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России», вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

«Субъекты не справляются с тушением лесных пожаров, значит, необходимо усилить роль федерального центра в системе мониторинга и тушения пожаров», — пояснил Турчак. При этом изменения не должны привести к простому вливанию дополнительных средств в недостаточно эффективную систему управления, подчеркнул единоросс.

«Предложения должны быть закреплены законодательно, поэтому в ближайшее время фракции «Единой России» в Госдуме необходимо обсудить их и заняться совершенствованием законодательства. Все инициативы партия будет претворять в жизнь вместе с правительством», — заверил Турчак.

Что предлагает Турчак:

Создать единую систему мониторинга за лесами, включающую видео и космический мониторинг, для своевременного обнаружения пожаров. В России на каждого лесного работника приходится до 80 тыс. га, что «априори делает невозможным эффективное управление лесным комплексом», считает Турчак. Цифровые технологии позволяют обнаруживать очаги пожаров быстрее, добавляет он.

Вернуться к обсуждению вопроса о распределении полномочий между Минприроды и регионами. Сегодня все основные полномочия по борьбе с пожарами закреплены за регионами, при этом средств, необходимых для их эффективного выполнения, на местах недостаточно, в то время как у федерального центра в основном контрольно-надзорные функции, поясняет единоросс.

Перейти на цифровую модель учета лесного хозяйства. Минприроды должно с помощью современных технологий собирать и обрабатывать в единой системе информацию о лесохозяйственных мероприятиях, лесозаготовках, экспорте, выделении квот на вырубку, электронных торгах и восстановлении лесов. Создание такой системы — это ответственность федеральных органов власти, а не регионов: «Мы понимаем, что раз отдельные представители региональных властей бывают причастны к незаконной охоте, то они могут быть заинтересованы и в незаконной вырубке леса», — говорит единоросс.

Усилить работу правоохранительных органов по борьбе с «черными лесорубами». Нередко причиной пожаров являются не природные факторы, а деятельность «черных лесорубов», но граждане часто «не сообщают о преступниках, поскольку боятся их», говорит Турчак. Депутаты на всех уровнях «Единой России» будут уделять повышенное внимание «любым сигналам от жителей» и разбираться в ситуациях. «Власть будет давить «черных лесорубов», — обещает Турчак.

Устранить нехватку лесников, штат которых за последние годы был сокращен в сотни раз, «хотя бы на участках с высоким классом опасности». Минприроды следует проработать этот вопрос, считает секретарь генсовета «Единой России».

Повысить качество прогнозирования пожаров за счет учета опасности участков различных категорий, а не только анализа погодных условий в целом. Сегодня, по мнению Турчака, эта работа ведется недостаточно эффективно, поэтому нужно оценить, достаточно ли у метеослужб в отдаленных территориях инфраструктуры для качественной оценки ситуации и прогноза.

Разработать меры оперативного противопожарного реагирования в каждом регионе, особенно в тех, где идет массовая вырубка леса, «чтобы каждый житель в задымленном населенном пункте элементарно мог получить респиратор, не дожидаясь, когда уровень задымления достигнет критического уровня, так называемого черного неба».

Напомним, ранее председатель правительства России Дмитрий Медведев предложил пересмотреть нормативные правовые акты в сфере тушения пожаров в регионах, в том числе по зонам контроля. Об этом он заявил на совещании по ситуации с лесными пожарами в Сибирском федеральном округе. По его словам, по нормативным документам «нужно пройтись и в регионах, и на федеральном уровне».

По материалам «Единой России»

Фото: «Единая Россия»