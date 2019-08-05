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Новым директором красноярского «7 канала» стал бывший депутат Засобрания

Главная Общество
Красноярск
10:46 5 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Бывший депутат Законодательного собрания края Виталий Толстов стал директором «7 канала». Об этом сообщается на сайте СМИ. Нового руководителя уже представили коллективу.

«Виталий Толстов отметил, что на «7 канал» он пришел без своей собственной команды, и не планирует обновлять коллектив. Также новый директор заверил, что глобальных изменений редакционная политика канала не претерпит», — рассказали в компании. 

Напомним, ранее Sibnovosti.ru сообщали, что «7 канал» (ООО «ВК Телесфера») сменил собственника. Ранее его контролировали структуры «Норникеля», теперь же телекомпания принадлежит физическому лицу. Пост генерального директора на прошлой неделе покинул Игорь Астапов — он руководил телекомпанией около семи лет. 

Виталий Толстов был избран в краевой парламент от фракции «Единая Россия» в 2016 году. Он родился 9 июня 1970 года в Норильске. С 2003 года работал главным редактором издания «Заполярная правда», возглавлял инфоцентр «Норильские новости». 

В июне Sibnovosti.ru писали, что суд признал Виталия Толстова виновным по статье «мошенничество с использованием служебного положения» и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно. Депутат попал под следствие из-за того, что устроил свою жену помощником и выплачивал ей зарплату. На самом деле супруга не находилась на рабочем месте, а проводила время за границей. По закону, после вступления обвинительного приговора в законную силу народный избранник должен сложить полномочия. Вопрос о лишении мандата рассматривается на сессии парламента.

Фото: ЗС 

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