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В частных автобусах Красноярска перестали рассчитывать пассажиров по банковским картам

Главная Общество
Красноярск
10:04 5 Августа 2019
общество, красноярск, автобусы
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Частные перевозчики в Красноярске больше не принимают банковские карты. С августа безналичный расчет работает только в муниципальном транспорте, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на радиостанцию «Красноярск-Главный».

Маршрутчики решили отказаться от эквайринг ради экономии. При подключении услуги безналичных платежей банки взимают с предпринимателей проценты с каждой операции.

«На сегодняшний день эта услуга подключена в общественном транспорте, который обслуживается муниципальными предприятиями. Это 20 маршрутов, а также трамваи и троллейбусы. Оплата банковской картой работает в организационном режиме, но мы все равно рекомендуем пассажирам иметь при себе наличные. Это поможет, если подведет техника», — сообщила пресс-секретарь департамента транспорта Кристина Борисенко.

Отметим, что ранее красноярские перевозчики отменили скидки по транспортным картам. Теперь для всех пассажиров единая цена поездки – 26 рублей. 

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