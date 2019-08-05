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Танки повредили асфальт на Театральной площади в Красноярске

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Красноярск
09:32 5 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Асфальт на Театральной площади в Красноярске поврежден военной техникой. Красноярцы заметили следы от гусеничных лент танков, которые были выставлены в центре города к акции Минобороны «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах РФ — твой выбор!».

Асфальт оказался «вспахан» по маршруту движения тяжелой техники по площади у Театра оперы и балета, передает корреспондент Sibnovosti.ru. Горожане в соцсетях упрекнули организаторов акции в том, что они не позаботились о накладках на гусеницы.

«Вот такой асфальт. Можно было ведь доски постелить, выехать. Либо резину, транспортерную ленту», — указывают очевидцы.

Напомним, что на Театральной площади в Красноярске работали пункты приема граждан на военную службу по контракту. 
 

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