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Как тушат лесные пожары в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
08:57 5 Августа 2019
общество, красноярск, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Авиалесоохрана показала, как тушат лесные пожары в Красноярском крае. Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных, труднодоступных территориях. Таких очагов в регионе зарегистрировано 99 на площади 880 тысяч га.

В тушение лесных пожаров включилась авиация Минобороны. С начала августа было сброшено на горящие леса свыше 4,2 тыс. т воды. В Красноярск из Алтайского края также прибыла аэромобильная группировка МЧС. По данным главного управления ведомства по Красноярскому краю, в ее составе 85 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы. 

Фото: Авиалесоохрана

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