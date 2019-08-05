Авиалесоохрана показала, как тушат лесные пожары в Красноярском крае. Основная часть возгораний действует в Эвенкии, в так называемой зоне контроля – крайне отдаленных, труднодоступных территориях. Таких очагов в регионе зарегистрировано 99 на площади 880 тысяч га.

В тушение лесных пожаров включилась авиация Минобороны. С начала августа было сброшено на горящие леса свыше 4,2 тыс. т воды. В Красноярск из Алтайского края также прибыла аэромобильная группировка МЧС. По данным главного управления ведомства по Красноярскому краю, в ее составе 85 сотрудников специализированной пожарно-спасательной части и отрядов федеральной противопожарной службы.

Фото: Авиалесоохрана