Жара в Красноярске отступает

Жара в Красноярске сменится прохладой. По данным Среднесибирского УГМС, в понедельник, 5 августа, в городе еще сохранятся аномально высокие температуры – днем воздух прогреется до +31…33°С. Ожидается переменная облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 м/с, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

«Днем 5 августа в центральных и южных районах ожидается температура воздуха +30...+35°С, сильная жара», - говорится на официальном сайте метеоцентра.

Во вторник, 6 августа, ночью +18°С, дневные температуры опустятся до +25°С, возможен небольшой дождь.

В среду, 7 августа, ночью похолодает до +15°С, в светлое время суток будет около +25°С, незначительные осадки.

По предварительным данным Гидрометцентра, такая погода сохранится в Красноярске до выходных. В субботу ночью похолодает до +12°С, днем термометры покажут около +21°С.