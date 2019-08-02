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Дорогу до Дивногорска ждет плановый ремонт

Главная Общество
Красноярск
16:30 2 Августа 2019
красноярск, общество, ремонт
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © пресс-служба ГУ МВД по региону
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Популярную у красноярцев дорогу до Дивногорска ждет плановый ремонт. По данным ГИБДД, рабочие заменят полотно на участке трассы Р-257 «Енисей» с 61 по 71 км, ремонт продлится до сентября 2019 года. Еще на одном участке — с 82 по 115 км — работы завершат в октябре 2020 года. 

«Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание жителей и гостей краевого центра на возможные затруднения в движении транспорта на данных участках, водителям при приближении к месту проведения дорожных работ необходимо снижать скоростной режим, руководствоваться требованиями временной разметки и дорожных знаков», — пояснили в ГИБДД. 

Водителям рекомендуют воздержаться от загородных поездок или выбирать для путешествий альтернативные пути и трассы. 

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