Популярную у красноярцев дорогу до Дивногорска ждет плановый ремонт. По данным ГИБДД, рабочие заменят полотно на участке трассы Р-257 «Енисей» с 61 по 71 км, ремонт продлится до сентября 2019 года. Еще на одном участке — с 82 по 115 км — работы завершат в октябре 2020 года.

«Сотрудники Госавтоинспекции обращают внимание жителей и гостей краевого центра на возможные затруднения в движении транспорта на данных участках, водителям при приближении к месту проведения дорожных работ необходимо снижать скоростной режим, руководствоваться требованиями временной разметки и дорожных знаков», — пояснили в ГИБДД.

Водителям рекомендуют воздержаться от загородных поездок или выбирать для путешествий альтернативные пути и трассы.