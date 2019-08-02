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Красноярский «7 канал» сменил собственника

Главная Общество
Красноярск
15:37 2 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярский «7 канал» (ООО «ВК Телесфера») сменил собственника. Ранее телеканал контролировали структуры «Норникеля», теперь же телекомпания принадлежит физическому лицу. Об этом Sibnovosti.ru рассказал бывший гендиректор «7 канала» Игорь Астапов. Он покинул должность в среду, 31 июля. 

«Пока не могу ничего сказать про нового собственника. Я был уволен на тех условиях, которые меня абсолютно устраивают. Мой ребенок закончил 11 класс и поступил в Высшую школу экономики, я вместе с ним поеду, помогу ему устроиться», — рассказал корреспонденту Sibnovosti.ru Игорь Астапов. 

По неофициальным данным, компания «Норникель» озаботилась эффективностью своих медийных активов и решила продать непрофильный телеканал. Корпоративные СМИ компании работают в городах, где сосредоточены производственные мощности — в Красноярске, Норильске и Мурманской области. По официальным данным, «Норильский никель» приобрел 100% уставного капитала ООО ВК «Телесфера» в 2015 году. 

Фото: Игорь Астапов / Facebook

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