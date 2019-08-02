Дома обманутых дольщиков на ул. Караульной сдадут до конца года

Три 25-этажных дома по ул. Караульная будут сданы до конца 2019 года. Еще одну высотку завершат к 2020 году, об этом сообщили в министерстве строительства края.

У застройщика ЖК «Квадро», несмотря на проблемы с законом, достаточно резервов для сдачи домов: договоры заключены и оплачены, а материалы уже есть на стройке. До наступления зимы необходимо завершить тепловой контур домов и подключить коммуникации. В конце ноября начнут устанавливать лифты.

«Этот процесс мы не позволим остановить. Силы в компании есть, они работают, они присутствуют тоже на площадке, а подрядчики к нашей радости, они достаточно серьезные и именитые, и для нашего города известные. Практически все получили уже расчет за свою работу, мы уверены эта стройка завершится так как она должна была быть», — сказал Евгений Ганчуков, заместитель министра строительства Красноярского края.

Напомним, четыре многоэтажки ЖК «Квадро» должны были закончить в прошлом году, но тогда их возвели только наполовину, а работы приостановили.