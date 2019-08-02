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Дома обманутых дольщиков на ул. Караульной сдадут до конца года

Главная Общество
Красноярск
14:49 2 Августа 2019
общество, красноярск, дома
Автор: Sibnovosti.ru
Источник: Енисей
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Три 25-этажных дома по ул. Караульная будут сданы до конца 2019 года. Еще одну высотку завершат к 2020 году, об этом сообщили в министерстве строительства края. 

У застройщика ЖК «Квадро», несмотря на проблемы с законом, достаточно резервов для сдачи домов: договоры заключены и оплачены, а материалы уже есть на стройке. До наступления зимы необходимо завершить тепловой контур домов и подключить коммуникации. В конце ноября начнут устанавливать лифты. 

«Этот процесс мы не позволим остановить. Силы в компании есть, они работают, они присутствуют тоже на площадке, а подрядчики к нашей радости, они достаточно серьезные и именитые, и для нашего города известные. Практически все получили уже расчет за свою работу, мы уверены эта стройка завершится так как она должна была быть», — сказал Евгений Ганчуков, заместитель министра строительства Красноярского края

Напомним, четыре многоэтажки ЖК «Квадро» должны были закончить в прошлом году, но тогда их возвели только наполовину, а работы приостановили. 

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