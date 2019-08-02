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Цивилизованный сбор мусора идет к красноярским многоэтажкам

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Красноярск
13:04 2 Августа 2019
чистота, мусор, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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В Красноярске начали устанавливать современные контейнеры под раздельный сбор отходов на территории многоквартирных жилых домов.  Первые 16 баков, объемом 1.1 кубометр, в Октябрьском районе разместил Левобережный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Изначально мы ставили перед собой задачу поставить такие контейнеры в парках, скверах, на набережной, там, где любят отдыхать горожане, -  рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Уже первые контейнеры, установленные в Гремячей Гриве, показали, насколько раздельный сбор востребован у красноярцев. В самом эко-парке даже попросили третий контейнер, так много пластика образуется.  Затем, к нам обратились сразу две управляющих компании, УК «Хозяин» и УК «Орбита», попросили наладить раздельный сбор отходов у них. Первые попросили поставить 14 баков, вторые пока два. Мы эту инициативу с удовольствием поддержали».

Жители домов, входящих в УК «Хозяин» могут утилизироваться пластиковые отходы по следующим адресам:

  • ул. Курчатова д. 15а,15б,9в
  • ул. Вербная д. 4,6,8,10
  • пер. Уютный д.7
  • пер. Уютный д.9
  • пр. Свободный д. 72а
  • ул. Киренского д.65
  • ул. Киренского д. 69
  • ул. Бабушкина д. 2
  • ул. Тотмина д. 1г
  • ул. Гусарова д. 15
  • ул. Вильского д. 6а

Для жителей комплекса «Орбита» один контейнер находится по адресу ул.Борисова 38, второй – на улице Академика Киренского, 22.

Напомним, ранее левобережный оператор в рамках федерального проекта «Разделяй с нами», реализуемого Coca-Cola в России в партнерстве с  ГК «ЭкоТехнологии», установил контейнеры под раздельный сбор отходов в скверах и парках левобережья по следующим адресам:

Центральный район:

  • сквер «Сказочный городок» (от  ул. П. Коммуны до ул. Конституции, 7).
  • сквер «Победителей».

Шесть контейнеров установлены на протяжении всей центральной набережной левого берега Енисея, от Культурно-исторического центра до Центра спортивных клубов.

Железнодорожный район:

  • сквер по пр. Свободный — ул. Маерчака
  • сквер по ул. К. Маркса – ул. Робеспьера
  • сквер по ул. Толстого – ул. Яковлева

Октябрьский район:

  • сквер  «Серебряный» по ул.  Высотная, 15 – ул. Крупской 1г
  • сквер «Фестивальный» по ул. Новая Заря, 2
  • сквер по ул. Карбышева  6, 8, 10, 10а 
  • сквер по ул. Мирошниченко 2, 6  
  • сквер по ул. Новосибирская, 39 а

Советский район:

  • сквер «Петра  и Февроньи» (пр. Металлургов, 22-18)
  • аллея памяти жертв «Чернобыльской АЭС»
  • сквер  по ул. 60 Лет СССР (бульвар Солнечный)

Ещё десять баков под раздельный сбор стоят на острове Татышева.

Также, в ближайшее время баки под РСО появятся в Советском районе по просьбе главы администрации.

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