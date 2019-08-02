Цивилизованный сбор мусора идет к красноярским многоэтажкам

В Красноярске начали устанавливать современные контейнеры под раздельный сбор отходов на территории многоквартирных жилых домов. Первые 16 баков, объемом 1.1 кубометр, в Октябрьском районе разместил Левобережный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.

«Изначально мы ставили перед собой задачу поставить такие контейнеры в парках, скверах, на набережной, там, где любят отдыхать горожане, - рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Уже первые контейнеры, установленные в Гремячей Гриве, показали, насколько раздельный сбор востребован у красноярцев. В самом эко-парке даже попросили третий контейнер, так много пластика образуется. Затем, к нам обратились сразу две управляющих компании, УК «Хозяин» и УК «Орбита», попросили наладить раздельный сбор отходов у них. Первые попросили поставить 14 баков, вторые пока два. Мы эту инициативу с удовольствием поддержали».

Жители домов, входящих в УК «Хозяин» могут утилизироваться пластиковые отходы по следующим адресам:

ул. Курчатова д. 15а,15б,9в

ул. Вербная д. 4,6,8,10

пер. Уютный д.7

пер. Уютный д.9

пр. Свободный д. 72а

ул. Киренского д.65

ул. Киренского д. 69

ул. Бабушкина д. 2

ул. Тотмина д. 1г

ул. Гусарова д. 15

ул. Вильского д. 6а

Для жителей комплекса «Орбита» один контейнер находится по адресу ул.Борисова 38, второй – на улице Академика Киренского, 22.

Напомним, ранее левобережный оператор в рамках федерального проекта «Разделяй с нами», реализуемого Coca-Cola в России в партнерстве с ГК «ЭкоТехнологии», установил контейнеры под раздельный сбор отходов в скверах и парках левобережья по следующим адресам:

Центральный район:

сквер «Сказочный городок» (от ул. П. Коммуны до ул. Конституции, 7).

сквер «Победителей».

Шесть контейнеров установлены на протяжении всей центральной набережной левого берега Енисея, от Культурно-исторического центра до Центра спортивных клубов.

Железнодорожный район:

сквер по пр. Свободный — ул. Маерчака

сквер по ул. К. Маркса – ул. Робеспьера

сквер по ул. Толстого – ул. Яковлева

Октябрьский район:

сквер «Серебряный» по ул. Высотная, 15 – ул. Крупской 1г

сквер «Фестивальный» по ул. Новая Заря, 2

сквер по ул. Карбышева 6, 8, 10, 10а

сквер по ул. Мирошниченко 2, 6

сквер по ул. Новосибирская, 39 а

Советский район:

сквер «Петра и Февроньи» (пр. Металлургов, 22-18)

аллея памяти жертв «Чернобыльской АЭС»

сквер по ул. 60 Лет СССР (бульвар Солнечный)

Ещё десять баков под раздельный сбор стоят на острове Татышева.

Также, в ближайшее время баки под РСО появятся в Советском районе по просьбе главы администрации.