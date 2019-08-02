Цивилизованный сбор мусора идет к красноярским многоэтажкам

В Красноярске начали устанавливать современные контейнеры под раздельный сбор отходов на территории многоквартирных жилых домов. Первые 16 баков, объемом 1.1 кубометр, в Октябрьском районе разместил Левобережный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами.
«Изначально мы ставили перед собой задачу поставить такие контейнеры в парках, скверах, на набережной, там, где любят отдыхать горожане, - рассказывает Игорь Ким, исполнительный директор «Красноярской рециклинговой компании». – Уже первые контейнеры, установленные в Гремячей Гриве, показали, насколько раздельный сбор востребован у красноярцев. В самом эко-парке даже попросили третий контейнер, так много пластика образуется. Затем, к нам обратились сразу две управляющих компании, УК «Хозяин» и УК «Орбита», попросили наладить раздельный сбор отходов у них. Первые попросили поставить 14 баков, вторые пока два. Мы эту инициативу с удовольствием поддержали».
Жители домов, входящих в УК «Хозяин» могут утилизироваться пластиковые отходы по следующим адресам:
- ул. Курчатова д. 15а,15б,9в
- ул. Вербная д. 4,6,8,10
- пер. Уютный д.7
- пер. Уютный д.9
- пр. Свободный д. 72а
- ул. Киренского д.65
- ул. Киренского д. 69
- ул. Бабушкина д. 2
- ул. Тотмина д. 1г
- ул. Гусарова д. 15
- ул. Вильского д. 6а
Для жителей комплекса «Орбита» один контейнер находится по адресу ул.Борисова 38, второй – на улице Академика Киренского, 22.
Напомним, ранее левобережный оператор в рамках федерального проекта «Разделяй с нами», реализуемого Coca-Cola в России в партнерстве с ГК «ЭкоТехнологии», установил контейнеры под раздельный сбор отходов в скверах и парках левобережья по следующим адресам:
Центральный район:
- сквер «Сказочный городок» (от ул. П. Коммуны до ул. Конституции, 7).
- сквер «Победителей».
Шесть контейнеров установлены на протяжении всей центральной набережной левого берега Енисея, от Культурно-исторического центра до Центра спортивных клубов.
Железнодорожный район:
- сквер по пр. Свободный — ул. Маерчака
- сквер по ул. К. Маркса – ул. Робеспьера
- сквер по ул. Толстого – ул. Яковлева
Октябрьский район:
- сквер «Серебряный» по ул. Высотная, 15 – ул. Крупской 1г
- сквер «Фестивальный» по ул. Новая Заря, 2
- сквер по ул. Карбышева 6, 8, 10, 10а
- сквер по ул. Мирошниченко 2, 6
- сквер по ул. Новосибирская, 39 а
Советский район:
- сквер «Петра и Февроньи» (пр. Металлургов, 22-18)
- аллея памяти жертв «Чернобыльской АЭС»
- сквер по ул. 60 Лет СССР (бульвар Солнечный)
Ещё десять баков под раздельный сбор стоят на острове Татышева.
Также, в ближайшее время баки под РСО появятся в Советском районе по просьбе главы администрации.