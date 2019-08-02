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Красноярские ученые рассказали, когда восстановится лес после пожаров

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Красноярск
12:43 2 Августа 2019
красноярск, общество, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Красноярские ученые СО РАН рассказали, что происходит с лесом после масштабных пожаров, а также сколько времени может потребоваться на восстановление сгоревших в огне деревьев.  

Так, пожары делятся на низовые и верховые: в первом случае горит только подстилка, а во втором — огонь распространяется по кронам деревьев. Самыми чувствительными к огню являются корни растений. 

«Иногда могут остаться целыми кроны, а стволы — быть едва обожжены, но если огонь заглубился в почву и сильно повредил корни, то деревья, как правило, гибнут», — рассказали ученые. 

Сами деревья могут быть устойчивыми к пожарам. Сибирская лиственница, например, способна выдержать огонь, так как за много лет насаждения приспособились к термическим воздействиям. Менее устойчивы к пожарам сосны, кедр, пихта и ель. 

«Что происходит с лесом после пожара, зависит от почв, от того, какие деревья росли здесь раньше. Например, наиболее распространенные лиственные породы в Сибири — береза и осина. Осина очень хорошо приспособлена к пожарам», — рассказали ученые.

Хорошо восстанавливаются после огня сосны, особенно если рядом с деревьями сохранилась стена живого леса. За сосной идет лиственница. Долго от пожаров восстанавливаются ели и пихты. 

По словам ученых, срок восстановления лесов зависит от многих факторов. Это климатические условия, высота над уровнем моря, плодородие почв и др. 

«На севере Сибири (Якутия, Эвенкия) сосне или лиственнице, чтобы вырасти во взрослое дерево, как правило, требуется не менее 100 лет. А где-то на юге Сибири оно может вырасти во взрослое растение и через 60-70 лет. Соответственно для восстановления лесов северной тайги, где сейчас бушуют очень сильные пожары, может не хватить и целого века», — пояснили биологи. 

Ученые уверяют, что пожары в Эвенкии и Якутии распространяются медленно. В начале их никто не тушил, именно поэтому очаги распространились на огромные территории. 

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