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КНП снизил цены на топливо в Зеленогорске

Главная Общество
Красноярск
11:52 2 Августа 2019
азс, общество, цены
Автор: Sibnovosti.ru
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В честь открытия новой автозаправки в городе Зеленогорск крупнейшая в регионе сеть автозаправочных станций КНП опустила цены на самое ходовое топливо до 1,5 рублей*. Скидка действует только АЗС-257 до 14 августа включительно, так что автомобилистам стоит поторопиться.

КНП снизил цены на топливо в Зеленогорске

Новая АЗС располагается недалеко от контрольно-пропускного пункта ЗАТО, что удобно для всех, кто въезжает или покидает город. Точный адрес автозаправки — ул. Рабочая, стр.4. Теперь сеть АЗС расширилась до 177 заправок по всему краю.

Отметим, что продажа топлива на АЗС Красноярскнефтепродукт в Зеленогорске осуществляется по наличному и безналичному расчету. Для водителей действуют талоны, дисконтные и топливные карты КНП.

КНП снизил цены на топливо в Зеленогорске

*Цена на стеле указана уже с учетом скидки

По материалам КНП

Фото: КНП

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