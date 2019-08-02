КНП снизил цены на топливо в Зеленогорске

В честь открытия новой автозаправки в городе Зеленогорск крупнейшая в регионе сеть автозаправочных станций КНП опустила цены на самое ходовое топливо до 1,5 рублей*. Скидка действует только АЗС-257 до 14 августа включительно, так что автомобилистам стоит поторопиться.

Новая АЗС располагается недалеко от контрольно-пропускного пункта ЗАТО, что удобно для всех, кто въезжает или покидает город. Точный адрес автозаправки — ул. Рабочая, стр.4. Теперь сеть АЗС расширилась до 177 заправок по всему краю.

Отметим, что продажа топлива на АЗС Красноярскнефтепродукт в Зеленогорске осуществляется по наличному и безналичному расчету. Для водителей действуют талоны, дисконтные и топливные карты КНП.

*Цена на стеле указана уже с учетом скидки

По материалам КНП

Фото: КНП