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18 августа в Красноярске перекроют Коммунальный мост

Главная Общество
Красноярск
11:30 2 Августа 2019
общество, фестиваль, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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18 августа в Красноярске на несколько часов перекроют Коммунальный мост и прилегающие к нему улицы. Ограничения связаны с проведением фестиваля регби. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. 

Так, в следующее воскресенье будут временно закрыты для транспорта следующие участки: 

  • Коммунальный мост;
  • въезд с ул. Дубровинского на Коммунальный мост;
  • ул. Вейнбаума от ул. Карла Маркса до Коммунального моста;
  • ул. Ярыгинский проезд;
  • ул. Остров Отдыха.

На кольце в районе Предмостной площади закроют правую полосу движения на участке от строения № 176м/2 по пр.«Красноярский рабочий» до ул. Анатолия Гладкова. Автобусы будут высаживать пассажиров на кольце Предмостной площади.

Ограничения продлятся с 15:00 до 17:00. 

«Накануне мероприятий с 19:00 17 августа до 17:00 18 августа на всех вышеперечисленных участках будет запрещена стоянка и остановка транспорта», — пояснили в мэрии. 

Напомним, 50-летие со дня основания регби в Красноярске решили отметить по-особенному. С 14 по 18 августа в городе пройдет фестиваль «Красноярскому регби – 50». Какие мероприятия ждут красноярцев, читайте по ссылке

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