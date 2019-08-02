18 августа в Красноярске перекроют Коммунальный мост

18 августа в Красноярске на несколько часов перекроют Коммунальный мост и прилегающие к нему улицы. Ограничения связаны с проведением фестиваля регби. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Так, в следующее воскресенье будут временно закрыты для транспорта следующие участки:

Коммунальный мост;

въезд с ул. Дубровинского на Коммунальный мост;

ул. Вейнбаума от ул. Карла Маркса до Коммунального моста;

ул. Ярыгинский проезд;

ул. Остров Отдыха.

На кольце в районе Предмостной площади закроют правую полосу движения на участке от строения № 176м/2 по пр.«Красноярский рабочий» до ул. Анатолия Гладкова. Автобусы будут высаживать пассажиров на кольце Предмостной площади.

Ограничения продлятся с 15:00 до 17:00.

«Накануне мероприятий с 19:00 17 августа до 17:00 18 августа на всех вышеперечисленных участках будет запрещена стоянка и остановка транспорта», — пояснили в мэрии.

Напомним, 50-летие со дня основания регби в Красноярске решили отметить по-особенному. С 14 по 18 августа в городе пройдет фестиваль «Красноярскому регби – 50». Какие мероприятия ждут красноярцев, читайте по ссылке.