2 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Военные за сутки потушили крупные очаги пожаров в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
11:10 2 Августа 2019
пожар, общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

Авиационная группировка Минобороны из десяти самолетов Ил-76 и Бе-200, а также пяти вертолетов потушила большие очаги пожаров в Красноярском крае. Работы с участием военных в лесах региона начались 1 августа, сообщает газета «Известия». 

«В настоящее время военным поставлена задача — остановить распространение огня на другие участки лесных массивов, а также локализация небольших очагов возгорания», — цитирует издание источники в Минобороны. 

Сегодня, 2 августа, на север Красноярского края планируется перебросить подразделения МЧС и пожарных. В целом военные поставили цель — справиться с очагами пожаров за пять дней. 

По данным Авилесоохраны, на утро пятницы площадь пожаров составляет 1,109 млн га.  Возгорания действуют в Эвенкии, на Таймыре, в Абанском, Богучанском, Кежемском, Тасеевском, Енисейском, Северо-Енисейском и Бирилюсском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, сейчас в Сибири работают следователи центрального аппарата России. Вечером 1 августа Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по факту масштабных возгораний в Красноярском крае. В краевом Минлесхозе проходят обыски, правоохранители допрашивают свидетелей, возможно, потребуется проведение экспертиз.

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: 18 августа в Красноярске перекроют Коммунальный мост

18 августа в Красноярске перекроют Коммунальный мост

2 Августа 2019 г.
В городе пройдет фестиваль регби
Новости Красноярска: Дорогу из Красноярска в Иркутск открыли для транспорта

Дорогу из Красноярска в Иркутск открыли для транспорта

2 Августа 2019 г.
Участок в районе города Тулун был закрыт из-за паводков
Новости Красноярска: В выходные в Красноярске ожидается 30-градусная жара

В выходные в Красноярске ожидается 30-градусная жара

2 Августа 2019 г.
Возможны незначительные осадки
Новости Красноярска: Два района Красноярска останутся без холодной воды

Два района Красноярска останутся без холодной воды

2 Августа 2019 г.
Краны будут сухими двое суток
Новости Красноярска: Самолеты-зондировщики смогут вызвать дождь в Красноярском крае

Самолеты-зондировщики смогут вызвать дождь в Красноярском крае

1 Августа 2019 г.
Появилась ресурсная облачность
Новости Красноярска: Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

1 Августа 2019 г.
3 и 4 августа на карте Красноярска появится еще одно место, где встречаются покупатели и местные свежие продукты
Новости компаний
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Сети опубликовали снимки сибирских пожаров из космоса

В Сети опубликовали снимки сибирских пожаров из космоса

30 Июля 2019 г.
Эпицентры возгораний располагаются в Красноярском крае
Новости Красноярска: Александр Усс: «Тушить пожары на очень удаленных территориях технически невозможно»

Александр Усс: «Тушить пожары на очень удаленных территориях технически невозможно»

31 Июля 2019 г.
Дело не только в экономической составляющей, уверяет губернатор
Новости Красноярска: СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

29 Июля 2019 г.
Им стал Максим Румянцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356