Военные за сутки потушили крупные очаги пожаров в Красноярском крае

Авиационная группировка Минобороны из десяти самолетов Ил-76 и Бе-200, а также пяти вертолетов потушила большие очаги пожаров в Красноярском крае. Работы с участием военных в лесах региона начались 1 августа, сообщает газета «Известия».

«В настоящее время военным поставлена задача — остановить распространение огня на другие участки лесных массивов, а также локализация небольших очагов возгорания», — цитирует издание источники в Минобороны.

Сегодня, 2 августа, на север Красноярского края планируется перебросить подразделения МЧС и пожарных. В целом военные поставили цель — справиться с очагами пожаров за пять дней.

По данным Авилесоохраны, на утро пятницы площадь пожаров составляет 1,109 млн га. Возгорания действуют в Эвенкии, на Таймыре, в Абанском, Богучанском, Кежемском, Тасеевском, Енисейском, Северо-Енисейском и Бирилюсском районах. Угрозы населенным пунктам нет.

Напомним, сейчас в Сибири работают следователи центрального аппарата России. Вечером 1 августа Следственный комитет возбудил первое уголовное дело по факту масштабных возгораний в Красноярском крае. В краевом Минлесхозе проходят обыски, правоохранители допрашивают свидетелей, возможно, потребуется проведение экспертиз.