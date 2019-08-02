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Дорогу из Красноярска в Иркутск открыли для транспорта

Главная Общество
Красноярск
10:00 2 Августа 2019
красноярск, общество, дорога
Автор: Sibnovosti.ru
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Дорогу по участку федеральной трассы Р-255 «Сибирь» открыли для всех видов транспорта. Полотно находилось под толщей воды трое суток. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю. 

«В настоящее время открыто движение для всех видов транспорта по участку трассы «Сибирь» в Тулунском районе км 1491+200 – км 1494+300, в границах города Тулуна», — говорится в сообщении ведомства. 

Напомним, дорога, по которой красноярцы ездили в Иркутск, была закрыта из-за второй волны паводков. Как сообщают СМИ, 2 августа утром в обе стороны поехали автомобили, скопившиеся в районе Тулуна. С 30 июля открытия трассы ждали около 1,5 тыс. машин.

«Сотрудники полиции продолжают нести службу по обеспечению безопасности дорожного движения на границе с Иркутской области, где остается сложная паводковая ситуация», — пояснили в краевой полиции. 

Напомним, во вторую волну паводков в Иркутской области подтопило 56 населенных пунктов.

Фото: irkobl.ru

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