В выходные в Красноярске ожидается 30-градусная жара

В первые выходные августа в Красноярске будет стоять 30-градусная жара. В пятницу, 2 августа, в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС. Воздух прогреется до 28…30°С.

В ночь на субботу, 3 августа, температура опустится до 16°С. Днем город снова накроет 30-градусная жара, возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 4 августа, термометры покажут 18°С ночью, в светлое время суток около 29°С, незначительные осадки сохранятся.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, первая декада августа в Красноярске будет сухой и жаркой. Ночные температуры составят 11…16°С, днем от 20°С до 25°С, с повышением температуры в отдельные дни до +30…+35°С. В середине августа в городе похолодает до +7…+10°С ночью и +15…+20°С в светлое время суток. По предварительным данным конец месяца будет теплым – до 24°С в дневное время.