2 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В выходные в Красноярске ожидается 30-градусная жара

Главная Общество
Красноярск
09:25 2 Августа 2019
лето, погода, жара, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В первые выходные августа в Красноярске будет стоять 30-градусная жара. В пятницу, 2 августа, в городе ожидается небольшая облачность, без осадков. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8м/с, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на Среднесибирское УГМС. Воздух прогреется до 28…30°С.

В ночь на субботу, 3 августа, температура опустится до 16°С. Днем город снова накроет 30-градусная жара, возможен небольшой дождь.

В воскресенье, 4 августа, термометры покажут 18°С ночью, в светлое время суток около 29°С, незначительные осадки сохранятся.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, первая декада августа в Красноярске будет сухой и жаркой. Ночные температуры составят 11…16°С, днем от 20°С до 25°С, с повышением температуры в отдельные дни до +30…+35°С. В середине августа в городе похолодает до +7…+10°С ночью и +15…+20°С в светлое время суток. По предварительным данным конец месяца будет теплым – до 24°С в дневное время.

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Дорогу из Красноярска в Иркутск открыли для транспорта

Дорогу из Красноярска в Иркутск открыли для транспорта

2 Августа 2019 г.
Участок в районе города Тулун был закрыт из-за паводков
Новости Красноярска: Два района Красноярска останутся без холодной воды

Два района Красноярска останутся без холодной воды

2 Августа 2019 г.
Краны будут сухими двое суток
Новости Красноярска: Самолеты-зондировщики смогут вызвать дождь в Красноярском крае

Самолеты-зондировщики смогут вызвать дождь в Красноярском крае

1 Августа 2019 г.
Появилась ресурсная облачность
Новости Красноярска: Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

1 Августа 2019 г.
3 и 4 августа на карте Красноярска появится еще одно место, где встречаются покупатели и местные свежие продукты
Новости Красноярска: Объекты золотодобывающей компании «Полюс» в Красноярском крае подключены к ЕНЭС

Объекты золотодобывающей компании «Полюс» в Красноярском крае подключены к ЕНЭС

1 Августа 2019 г.
Обеспечена возможность питания нагрузок месторождения с максимальной мощностью 48 МВт
Новости Красноярска: Заповедник «Столбы» закрывают для туристов

Заповедник «Столбы» закрывают для туристов

1 Августа 2019 г.
Запрет начнет действовать со 2 августа
Новости компаний
01/08
«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству
01/08
Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

29 Июля 2019 г.
Им стал Максим Румянцев
Новости Красноярска: Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

29 Июля 2019 г.
Операции сделали двум пациентам
Новости Красноярска: В Ачинске парень и девушка утонули во время ночного купания в реке

В Ачинске парень и девушка утонули во время ночного купания в реке

29 Июля 2019 г.
Тело девочки ищут спасатели
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356