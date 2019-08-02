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Два района Красноярска останутся без холодной воды

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Красноярск
08:59 2 Августа 2019
вода, отключение воды, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В двух районах Красноярска на двое суток отключат холодную воду. Водоснабжение приостановят 2 августа в 23:00 в Октябрьском и части Железнодорожного районов. На профилактику остановят водозаборы «Казачий», «Гремячий Лог», а также насосную станцию «Южная».

Без воды останутся улицы Озерная, Северо-Енисейская, Маерчака, Калинина, пос. СВЭМ, Афганцев, Солонцы и ЖК «Новолэнд».

«В период отключения компания «КрасКом» выполнит большой объем работ на всех трех объектах, мы планируем заменить 25 линий запорной арматуры. Предварительные работы на объектах уже проводятся в течение месяца. Несмотря на то, что были согласованы два дня на ремонт водозаборных сооружений, перед трудовым коллективом поставлена задача уложиться со всеми работами за 24 часа, но в Октябрьском районе достаточно трудный рельеф», - пояснил директор компании «КрасКом» Олег Гончеров.

Восстановить работу водозаборов «Казачий» и «Гремячий Лог» коммунальщики планируют в воскресенье, 4 августа, в 12.00, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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