Самолеты-зондировщики смогут вызвать дождь в Красноярском крае

Сегодня, 1 августа, на север Красноярского края отправились самолеты-зондировщики Ан-26. Они способны вызвать искусственные дожди для тушения лесных пожаров.

В Авиалесоохране рассказали, что над Эвенкийским районом образовалась ресурсная облачность. Летчики-наблюдатели обстреливают облака пиропатронами с йодистым серебром.

«Осадки, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам в остановке распространения и ликвидации пожаров», — говорится в сообщении ведомства.

Искусственные дожди в Красноярском крае и Иркутской области Авиалесоохрана вызывала в течение всего июля. Получилось снизить интенсивность 60 пожаров — над очагами прошли осадки средней и высокой интенсивности.

Фото: Авиалесоохрана