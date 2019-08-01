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Самолеты-зондировщики смогут вызвать дождь в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
17:04 1 Августа 2019
красноярск, общество, пожары
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня, 1 августа, на север Красноярского края отправились самолеты-зондировщики Ан-26. Они способны вызвать искусственные дожди для тушения лесных пожаров. 

В Авиалесоохране рассказали, что над Эвенкийским районом образовалась ресурсная облачность. Летчики-наблюдатели обстреливают облака пиропатронами с йодистым серебром.

«Осадки, вызванные искусственным путем, снизят пожарную опасность и помогут наземным силам в остановке распространения и ликвидации пожаров», — говорится в сообщении ведомства. 

Искусственные дожди в Красноярском крае и Иркутской области Авиалесоохрана вызывала в течение всего июля. Получилось снизить интенсивность 60 пожаров — над очагами прошли осадки средней и высокой интенсивности. 

Фото: Авиалесоохрана

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