«Красноярский цемент» стал дипломантом районного конкурса по благоустройству

ООО «Красноярский цемент» (дочернее общество АО «ХК «Сибцем») заняло третье место в номинации «За значимый вклад в благоустройство Красноярска» по итогам конкурса на самый благоустроенный район краевого центра.

Награждение призеров районного этапа состоялось 25 июля. С победой финалистов поздравили руководитель администрации Свердловского района Игорь Титенков, депутаты Марина Добровольская, Илья Зайцев и Андрей Козиков. Подчеркнув важность каждой инициативы в сфере благоустройства, глава района поблагодарил конкурсантов за кропотливый труд и отметил, что общественной комиссии было непросто выбрать лучшие проекты, так как все они выполнены на высоком уровне и с любовью к родному городу.

Конкурс проводится в Свердловском районе в шестой раз, с каждым годом привлекая все большее количество участников. В этом году свои достижения в различных номинациях представили свыше 1600 предприятий, организаций и управляющих компаний.

ООО «Красноярский цемент» является постоянным участником и многократным призером конкурса «Самый благоустроенный район города Красноярска». Предприятие традиционно уделяет повышенное внимание оформлению внутризаводской и прилегающей территорий. Возле завода растут сосны, березы, клены, яблони, сирень, черемуха, шиповник и рябина, осуществляется фигурная стрижка кустарников. Во внутреннем дворе сотрудники компании обустроили мавританский газон и большую клумбу, на которой в форме логотипа «Красноярского цемента» высажены 50 цветущих петуний. Перед зданием заводоуправления разбит сквер со скамейками, где в тени елей любят отдыхать не только заводчане, но и жители соседнего микрорайона. В текущем году здесь появилась новая цветочная клумба.

Кроме того, «Красноярский цемент» ежегодно поддерживает двухмесячник по благоустройству и озеленению «За чистый город! Чистую Сибирь!», проводит уборку на территории муниципалитета. Коллектив участвует в общегородских субботниках, очищает от мусора газоны вдоль расположенной рядом с заводом дороги.

«Грант, полученный по итогам районного конкурса, будет направлен на дальнейшее благоустройство территории предприятия. Для нас это уже стало доброй традицией: так, в 2018 году мы на всю сумму выигрыша приобрели саженцы туи и семена многолетних цветов для новой клумбы, – рассказал управляющий директор ООО «Красноярский цемент» Владимир Афанасин. – Регулярные мероприятия, направленные на благоустройство, систематическое наведение чистоты и порядка на производственной площадке, соседних участках, позволяют поддерживать благоприятную рабочую атмосферу на Красноярском цементном заводе и встречать гостей в приятной обстановке».

Фото: АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»

По материалам АО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент»