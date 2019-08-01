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Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск

Главная Общество
Красноярск
16:19 1 Августа 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Создатель первых в мире ударопрочных часов G-Shock Кикуо Ибе в третий раз прилетел в Россию. Впервые известный на весь мир инженер из Японии посетил Красноярск, где встретился с журналистами и официальными представителями марок Casio и G-Shock — компанией «Сибтайм». На пресс-конференции побывал корреспондент Sibnovosti.ru.

По словам Кикуо Ибе, в этом году легендарному бренду G-Shock исполняется 36 лет.  «Отец» культовых часов рассказал красноярцам, как появились первые модели прочных ручных аксессуаров. Почти полвека назад молодой инженер компании Casio Кикуо Ибе случайно разбил подарок отца — это были наручные часы, к которым он бережно относился несколько лет. Тогда изобретатель загорелся идеей создать первую «неубиваемую» модель. Испытав более 200 экземпляров, он собрал идеально прочные электронные часы, у которых сегодня есть своя «армия» поклонников.

«Сначала многие люди не верили нам. В США, например, проводили различные тесты: часы использовали вместо шайбы и забрасывали их в ворота ударом клюшки. Однажды их переехал многотонный грузовик — часы выдерживали все испытания», — сказал на пресс-конференции Кикуо Ибе.

Большинство моделей часов G-Shock собираются в Японии на заводе Casio. Готовая продукция не сразу отправляется на полки магазинов, а проходит ряд краш-тестов. На пресс-конференции журналистам показали, как проверяют «выносливость» самых прочных в мире часов.  Их топят в воде, замораживают, бьют молотками и роняют на них бетонные плиты. Все это делается ради потребителей, которые уже много лет бесконечно доверяют японской марке.

Еще одна цель визита Кикуо Ибе в Красноярск — презентация новой лимитированной коллекции часов от G-Shock. Гость из Японии показал всем желающим ударопрочную модель  GMW-B5000 в металлическом корпусе. Такие аксессуары идеально подходят для любителей классики, говорит изобретатель.

Как скоро новые часы от легендарной марки появятся в Красноярске, рассказал директор компании «Сибтайм» Константин Иванов.

«Модель, которую презентовал господин Ибе, не была представлена на российском рынке. Более того, таких часов выпущено 300 экземпляров по всему миру. Одна из моделей в скором времени появится в Красноярске в салоне швейцарских часов. В целом марка G-Shock – лидер по продажам в краевом центре. Линейка известна и доступна каждому покупателю», — подытожил руководитель компании «Сибтайм».

Создатель легендарных часов G-shock впервые посетил Красноярск

Отметим, что гость из Японии провел в Красноярске несколько дней — он посетил молодежный форум «Бирюса», где пообщался со студентами, заповедник «Столбы», а также провел мастер-класс для представителей часовой индустрии из разных городов России.

«Мне нравится Красноярск, я чувствую тепло от ваших улыбок.  Я искренне благодарен за возможность рассказать вам историю создания часов G-Shock здесь, в центре Сибири. Этот визит я не забуду», — поблагодарил всех гостей  Кикуо Ибе.

Фото предоставлено организаторами пресс-конференции

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