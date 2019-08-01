Объекты золотодобывающей компании «Полюс» в Красноярском крае подключены к ЕНЭС

ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) завершило технологическое присоединение к Единой национальной электрической сети (ЕНЭС) подстанции 110 кВ «Благодатнинская», построенной компанией «Полюс» для электроснабжения золоторудного месторождения Благодатное. В соответствии с договором сетевой компанией обеспечена возможность питания нагрузок месторождения с максимальной мощностью 48 МВт. К 2022 году планируется увеличить объем передаваемой максимальной мощности от подстанции 220 кВ «Тайга» потребителям «Полюса» более чем в 3 раза – до 165 МВт.

Электроустановки «Полюса» подключены к подстанции 220 кВ «Тайга», расположенной в Северо-Енисейском районе Красноярского края. Питающий центр мощностью 250 МВА и воздушные линии 220 кВ «Тайга – Раздолинская» протяженностью 228 км были построены в 2017 году в соответствии с соглашением о сотрудничестве, подписанном правительством Красноярского края, ПАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Полюс». В настоящее время эти энергообъекты переданы в Федеральную сетевую компанию.

Выполненные мероприятия ПАО «ФСК ЕЭС» позволили обеспечить надежное и качественное электроснабжение нагрузок золотодобывающей компании, имеющих высокие требования к надежности электроснабжения, в том числе решить проблемы с низкими уровнями напряжения в сети.

В 2018 году был заключен договор технологического присоединения, по которому предприятия «Полюса» на севере Красноярского края планируется обеспечить к 2022 году дополнительными 117 МВт электрической мощности. Для обеспечения потребностей мощности группы «Полюс» и иных потребителей края будет установлен дополнительный автотрансформатор на 125 МВА на подстанции 220 кВ «Тайга», а также будет реконструирована линия электропередачи 220 кВ «Приангарская – Раздолинская» общей протяженностью 345 км.

Кроме того, для электроснабжения потребителей Красноярского края, в том числе производственных объектов «Полюса», в 2012 году Федеральной сетевой компанией была выполнена реконструкция подстанции 220 кВ «Раздолинская» с увеличением ее трансформаторной мощности в 2 раза – до 250 МВА. Энергообъект участвует в транзите электроэнергии Богучанской ГЭС на север региона.

***«Полюс» обладает вторыми по величине запасами золота в мире (доказанные и вероятные запасы по международной классификации составляют 68 млн унций). Основные предприятия компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. В Красноярском крае находятся крупнейшие месторождения компании – Олимпиада и Благодатное.