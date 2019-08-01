Заповедник «Столбы» закрывают для туристов

Заповедник «Столбы» все-таки решили закрыть для туристов. Запрет начинает действовать со 2 августа с 18:00. Причиной стали погодные условия: на территории заказника долгое время держатся высокие температуры и отсутствуют осадки. Администрация заповедника опасается возникновения пожаров.

«По предварительным расчетам, к выходным дням класс пожарной опасности по условиям погоды может достигнуть IV, соответственно риск возникновения лесных возгораний увеличится», — рассказали в заказнике.

Сколько именно будет действовать запрет, спрогнозировать сложно — на «Столбах» ждут выпадения значительного количества осадков — не менее 3 мм воды за сутки.

«В период запрета государственная инспекция переходит на усиленный режим работы. На всех входных группах заповедника будут выставлены контрольно-пропускные пункты. Для комплексного обеспечения пожарной безопасности и соблюдения установленного запрета будут привлечены сотрудники полиции», — пояснили в администрации.

Добавим, что нарушителей режима охраны «Столбов» будут штрафовать. Попасть в заповедник смогут только экскурсионные группы, заранее согласовавшие свой поход.