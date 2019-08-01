Российский блогер включил аэропорт Красноярска в топ-10 лучших в стране

Известный российский блогер Илья Варламов составил рейтинг лучших аэропортов страны. Красноярская воздушная гавань оказалась на 9-м месте, обогнав казанский аэропорт.

По словам урбаниста, у нового терминала продуман дизайн, а также учтены все особенности оформления залов. Отдельно блогер отметил удобную комнату матери и ребенка. Кроме того, аэропорт является комфортным с точки зрения логистики — благодаря большому количеству сканеров досмотра не приходится долго стоять в очереди.

Напомним, в прошлом году блогер Варламов снимал в Красноярске программу «Большая дорога с мэром». По итогам прогулки Варламов раскритиковал Красноярск за обилие оградок, подземных переходов и неудовлетворительное состояние автобусов.

Фото: красноярский аэропорт