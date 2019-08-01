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Российский блогер включил аэропорт Красноярска в топ-10 лучших в стране

Главная Общество
Красноярск
11:15 1 Августа 2019
красноярск, общество, аэропорт
Автор: Sibnovosti.ru
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Известный российский блогер Илья Варламов составил рейтинг лучших аэропортов страны. Красноярская воздушная гавань оказалась на 9-м месте, обогнав казанский аэропорт. 

По словам урбаниста, у нового терминала продуман дизайн, а также учтены все особенности оформления залов. Отдельно блогер отметил удобную комнату матери и ребенка. Кроме того, аэропорт является комфортным с точки зрения логистики — благодаря большому количеству сканеров досмотра не приходится долго стоять в очереди. 

Напомним, в прошлом году блогер Варламов снимал в Красноярске программу «Большая дорога с мэром». По итогам прогулки Варламов раскритиковал Красноярск за обилие оградок, подземных переходов и неудовлетворительное состояние автобусов.  

Фото: красноярский аэропорт 

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