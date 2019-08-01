1 августа
Красноярск
66.7
 
€ 75.25
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Пожары в Сибири будут тушить военные

Главная Общество
Красноярск
09:15 1 Августа 2019
красноярск, общество, лесные пожары
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © krskstate.ru
версия для печати Ico_print

Президент России Владимир Путин поручил военным подключиться к тушению пожаров. Для этого уже сегодня в Красноярск прибудут десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом. 

Вылеты для тушения начнутся 1 августа с 10 утра по местному времени. Военные не исключают, что работы могут занять больше пяти дней.

«Самая главная задача на сегодняшний день – не допустить распространение огня на населенные пункты. Пожары в нашей стране – это нередкое явление. Очень разные природные условия на территории России, есть и факторы климатических изменений. В прошлом году также фиксировались значительные объемы пожаров. Однако нужно готовиться к таким ситуациям», – сказал Дмитрий Медведев.

Глава Красноярского края, в свою очередь, заявил о необходимости привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на борьбу с пожарами. На эти цели может потребоваться 350 млн рублей. Медведев пообещал, что на борьбу с огнем будут выделены деньги из резервного фонда правительства. 

В рамках совещания премьер порекомендовал активнее привлекать к решению вопросов борьбы с пожарами экспертов и научную общественность. 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Парк в Солнечном построят за три года

Парк в Солнечном построят за три года

1 Августа 2019 г.
Концепция зоны отдыха утверждена
Новости Красноярска: Танки в городе: красноярцев взволновала колонна военной техники в центре

Танки в городе: красноярцев взволновала колонна военной техники в центре

31 Июля 2019 г.
Снимки в редакцию прислали очевидцы
Новости Красноярска: Состоялся брифинг врио ректора СФУ

Состоялся брифинг врио ректора СФУ

31 Июля 2019 г.
31 июля 2019 года врио ректора Сибирского федерального университета встретился с журналистами
Новости Красноярска: Красноярцы всё чаще решают платить за воду и отопление напрямую ресурсникам, минуя управляющую компанию

Красноярцы всё чаще решают платить за воду и отопление напрямую ресурсникам, минуя управляющую компанию

31 Июля 2019 г.
В обслуживании Сибирской теплосбытовой компании находится 200 тысяч лицевых счетов
Новости Красноярска: В Фонде жилищного строительства рассказали, когда можно совершать сделки с долевой недвижимостью без нотариуса

В Фонде жилищного строительства рассказали, когда можно совершать сделки с долевой недвижимостью без нотариуса

31 Июля 2019 г.
Новый упрощённый порядок сделок вступает в силу 31 июля
Новости Красноярска: Новый ректор СФУ планирует демонтировать заборы вокруг вуза

Новый ректор СФУ планирует демонтировать заборы вокруг вуза

31 Июля 2019 г.
Руководитель дал первую пресс-конференцию
Новости компаний
29/07
«Россети Сибирь» за полгода приняли на обслуживание более 15 км бесхозяйных сетей в Красноярском крае
22/07
«Слобода весны» показывает новый уровень комфортной жизни
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

Красноярские врачи начали применять «ловушки» для тромбов

29 Июля 2019 г.
Операции сделали двум пациентам
Новости Красноярска: СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

СМИ сообщили о назначении нового ректора СФУ

29 Июля 2019 г.
Им стал Максим Румянцев
Новости Красноярска: За горящую Сибирь вступился голливудский актер Леонардо Ди Каприо

За горящую Сибирь вступился голливудский актер Леонардо Ди Каприо

31 Июля 2019 г.
О лесных пожарах заговорили и зарубежные СМИ
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2019 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Лавров А.Б. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356