Пожары в Сибири будут тушить военные

Президент России Владимир Путин поручил военным подключиться к тушению пожаров. Для этого уже сегодня в Красноярск прибудут десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации, оборудованные специальными водосливными устройствами. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с губернатором Красноярского края Александром Уссом.

Вылеты для тушения начнутся 1 августа с 10 утра по местному времени. Военные не исключают, что работы могут занять больше пяти дней.

«Самая главная задача на сегодняшний день – не допустить распространение огня на населенные пункты. Пожары в нашей стране – это нередкое явление. Очень разные природные условия на территории России, есть и факторы климатических изменений. В прошлом году также фиксировались значительные объемы пожаров. Однако нужно готовиться к таким ситуациям», – сказал Дмитрий Медведев.

Глава Красноярского края, в свою очередь, заявил о необходимости привлечь дополнительные средства из федерального бюджета на борьбу с пожарами. На эти цели может потребоваться 350 млн рублей. Медведев пообещал, что на борьбу с огнем будут выделены деньги из резервного фонда правительства.

В рамках совещания премьер порекомендовал активнее привлекать к решению вопросов борьбы с пожарами экспертов и научную общественность.