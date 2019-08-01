Автобусы маршрутов № 49 и № 65 в Красноярске поедут по новым схемам

В Красноярске меняются схемы движения двух автобусных маршрутов. В пресс-службе городской администрации сообщили, что с 10 августа по-новому будут ездить маршрутки № 49 и № 65.

Маршрут автобуса №49 продлевают до многофункционального спортивного комплекса «Радуга» - сейчас конечная «Сельхозтехникум». Летом по удлиненному маршруту будут курсировать только четыре рейса, а с сентября на новую схему движения перейдут и остальные.

«Мы провели совместную работу с представителями спорткомплекса и составили временный график движения 4 автобусов с учетом времени начала и окончания занятий. В сентябре, с началом учебного года и выходом кластера на 100% загрузку, все автобусы 49-го маршрута будут ездить до спорткомплекса», - сообщил руководитель департамента транспорта Александр Годованюк.

При новой схеме движения добавятся четыре остановки: «Снежная», «Рябиновый сад», «Березовая» и «МСК «Радуга»», сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Рейсы до спорткомплекса будут отмечены на портале информирования.

В Советском районе Красноярска с 10 августа изменится маршрут автобуса № 65. Он будет курсировать по ул. Ястынской, ул. Гайдашовка и ул. Полигонной, а конечная перенесена на «Агротерминал».