Депутат Горсовета требует установить пандусы на виадуке у администрации

Депутат Горсовета Наталья Каптелинина требует оборудовать на пешеходном мосту возле городской администрации лифт или пандус. Соответствующий запрос парламентарий направила мэру Сергею Еремину. Она указала, что инвалидам-колясочникам, а также мамам с колясками, чтобы переехать с Театральной площади на остановку на противоположной стороне дороги, приходится делать большой круг через центр города.

«Люди, которые ходят, они не замечают этой беды, а все мамы с колясками, все люди с колесами, они должны обходить через массу пешеходных переходов, поэтому этот вопрос нужно поднимать, нужно решать, нужно переделывать», - заявила депутат журналистам.

В прошлом году лифт был установлен на Вантовом мосту на Стрелке, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. Власти объяснили, что сделали его для маломобильных граждан, таким образом, облегчив им доступ на остров Татышев.