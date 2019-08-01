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Депутат Горсовета требует установить пандусы на виадуке у администрации

Главная Общество
Красноярск
10:15 1 Августа 2019
депутаты, администрация, инвалиды, красноярск, мэр
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Депутат Горсовета Наталья Каптелинина требует оборудовать на пешеходном мосту возле городской администрации лифт или пандус. Соответствующий запрос парламентарий направила мэру Сергею Еремину. Она указала, что инвалидам-колясочникам, а также мамам с колясками, чтобы переехать с Театральной площади на остановку на противоположной стороне дороги, приходится делать большой круг через центр города.

«Люди, которые ходят, они не замечают этой беды, а все мамы с колясками, все люди с колесами, они должны обходить через массу пешеходных переходов, поэтому этот вопрос нужно поднимать, нужно решать, нужно переделывать», - заявила депутат журналистам.

В прошлом году лифт был установлен на Вантовом мосту на Стрелке, напоминает корреспондент Sibnovosti.ru. Власти объяснили, что сделали его для маломобильных граждан, таким образом, облегчив им доступ на остров Татышев.

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