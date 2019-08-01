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Будущих мам в Красноярске обучат правильной перевозке детей в машине

Главная Общество
Красноярск
09:45 1 Августа 2019
безопасность, гибдд, дети, обучение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Перинатальном центре Красноярска стартуют тренинги для будущих мам по правильной перевозке детей в машине. Красноярский край стал десятым регионом в стране, где реализуется федеральный проект «Детство без опасности». Такой проект в Красноярске уже реализовывался в прошлом году. Тогда тренинги прошли 500 участниц, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

«В течение прошлого года специалисты объясняли и показывали молодым родителям важность использования автокресел, а также особенности крепления удерживающих устройств в автомобилях. Обучающий курс для мам проводился в специально оборудованном кабинете. Для наглядности использовался демонстрационный материал, в том числе видеоролики, автолюлька, манекен ребенка и полезные презентации», – рассказала заместитель министра здравоохранения края Марина Бичурина.

Сотрудники Перинатального центра прошли обучение и получили сертификат-подтверждение, который дает им право преподавать. Методические рекомендации для молодых родителей планируют разместить в интернете.

 

фото: ГИБДД

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