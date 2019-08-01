Парк в Солнечном построят за три года

В Красноярске утверждена концепция парка в микрорайоне Солнечный. Проект составлен с учетом пожеланий горожан, которые они оставляли на странице главы администрации Советского района в Instagram. Жителям отдаленного микрорайона обещают создать комфортное пространство для отдыха на площади в пять гектаров. Там будет высажено много деревьев, чтобы защищать посетителей от ветра. Предусмотрена сеть пешеходных дорожек, роллердром, площадки для занятий йогой и танцами, зона для пикника с беседками и столиками.

«Разработчики видят среди основных объектов парка визит-центр, включающий в себя фуд-корт, санузел, комнату матери и ребенка… Будет и комплексная детская площадка с множеством локаций, песочницы с высокими бортами, горки, игровые и развивающие объекты по системе Монтессори», - сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе администрации города.

На обустройство парка уйдет не менее трех лет. Напомним, в июне во время «Прямой линии» с президентом жительнице Солнечного удалось задать вопрос главе государства. Она пожаловалась, что в микрорайоне, где в основном живут молодые семьи, катастрофически не хватает школ и детских садов, отсутствует инфраструктура, нет зон отдыха.