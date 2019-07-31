Очень важно быть онлайн: зачем интернет нашим мамам и бабушкам

Мы знаем, что «Алиса» – это больше, чем имя. Мы в курсе, что карты бывают не только бумажными. Мы почти забыли, как выглядит 5-тысячная купюра (зачем, когда все платежи проводим через онлайн-банкинг?) Мы уверенно чувствуем себя в любой точке мира, даже не владея иностранными языками. С «Google Переводчиком», конечно. С ними все наоборот. Они стоят в очередях, чтобы заплатить за свет и воду. Они до сих пор говорят с родными по проводному домашнему телефону, хранят в комоде блокнот с графиками работы врачей, а на столе — газеты с телепрограммой. Им сложно, но они редко обращаются к нам за помощью, пугаясь страшного слова «обуза». Sibnovosti.ru решили на наглядных примерах продемонстрировать, что новые технологии необходимы им — людям старшего поколения – нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам. И именно мы должна на время поменяться социальными ролями с родителями и стать для них проводниками в такой интересный мир мобильного интернета.

С гаджетами на «Вы»

Сегодня YouTube пестрит роликами о пенсионерах в сети. Некоторые из них сняты, чтобы посмеяться над неумением старшего поколения пользоваться современными технологиями. Другие же, напротив, показывают, насколько интернет может быть полезен для наших мам и бабушек.

Когда собирали материал для этой статьи, наткнулись на необычный социальный эксперимент. Команда Tele2 решила узнать, чего лишены люди, которые не пользуются мобильным интернетом. Для участия в проекте пригласили несколько реальных семей. И взрослым, и молодым задавали простые вопросы: как они слушают любимые песни, оплачивают квитанции, находят нужный адрес. Итогом стал ролик об огромной digital-пропасти между поколениями. Прослушав ответы своих родителей, каждый герой эксперимента решил: «Долой неловкость — пора помочь своим близким». Ролик получился очень добрым и трогательным. Он стал стартом масштабной социальной кампании Tele2 «Переведи бабушку в интернет». Посмотрите сами.

Никуда без смартфона

Посмотрели? Тогда теперь вы знаете — старшее поколение готово осваивать гаджеты и мобильный интернет для общения и развлечений, поиска полезной информации и оплаты счетов. Но теперь главный вопрос, с чего начать? Не каждый из нас имеет за плечами педагогический опыт, а взрослые – иногда как дети, что-то нужно объяснить дважды, а потом закрепить материал на практике. Sibnovosti.ru вместе с Tele2 составили инструкцию по обучению старшего поколения современным технологиям. Записывайте – сейчас будем раздавать дельные советы.

Запаситесь терпением и гаджетами

Сложно представить, как освоить мобильный интернет, когда у тебя кнопочный телефон. Вам тоже? Тогда первый шаг будет посвящен именно устройствам и их функциям. Tele2 приготовила для старшего поколения интересное предложение, состоящее из трех пунктов:

Смартфон с большим экраном, чтобы можно было легко разглядеть все «значки» и приложения. Обратите внимание на две модели: Huawei Y6 Prime или Samsung Galaxy J2 Core. В августе в салонах связи Tele2 на них действует промо-цена.

Консультанты салонов связи помогут настроить на новенький гаджет все необходимые базовые сервисы: «Яндекс.Почта», «Яндекс.Погода», WhatsАpp, Viber, «Одноклассники» и другие.

Дополнительно к новенькому смартфону прилагается «Путеводитель по мобильному интернету». Это инструкция, в которой подробно объясняется, что такое интернет, как создать аккаунт в социальных сетях и отправить первое сообщение в мессенджере. Путеводитель разработала команда Tele2. Его онлайн-версия размещена на странице проекта – скачать ее может каждый желающий. Предупреждаем: нельзя просто показать взрослым это учебное пособие и ждать чуда. В этом деле важны взаимодействие, терпение и практика. В конце концов, не бросают же родители своих детей, когда те учатся ходить и говорить.

Выберите подходящий тарифный план

Купили смартфон? Помогите старшим подключить подходящий тарифный план. Tele2 разработала тарифный план «Социальный», ориентированный на льготные категории населения. В него входит все самое необходимое: 100 минут, 100 SMS, 3 ГБ интернета, а также бесплатные социальные сети и мессенджеры. Стоимость такого тарифа составит 150 рублей в месяц.

Нужная практика

Итак, смартфон куплен, тариф подключен. Пора переходить к следующему шагу под названием «обучение».

Покажите бабушке и дедушке, как разблокировать телефон, доведите это действие до автоматизма.

Начните с «уроков». Несколько раз попросите взрослых позвонить вам с нового гаджета, научите делать селфи и отправлять фотографии в мессенджерах. Многие приложения умеют распознавать голос — теперь даже необязательно печатать текст и мучиться с функциями автоматических исправлений. Пока находитесь на работе или учебе, записывайте для родных пожелания доброго дня – им будет приятно слышать ваш голос.

Освойте вместе с бабушками и дедушками какое-нибудь простое приложение. Например, «Яндекс.Погоду». Уверены, они часто ходят в магазин, ездят в поликлиники или в гости к друзьям. Смотреть погоду перед выходом не на экране телевизора, а на своем смартфоне должно войти у них в привычку. Чаще спрашивайте у старших: «А будет ли сегодня дождь или снег?». Пусть помогают вам найти ответ на этот вопрос с помощью своего гаджета.

От простого к сложному

Вот и первая сложность для мам и бабушек — необъятные социальные сети. В первую очередь, помогите взрослым создать электронную почту и аккаунт, например, во «ВКонтакте» или «Одноклассниках». Добавьте в друзья родственников и знакомых, научите просматривать фото и отправлять сообщения — тем более, что с последней функцией они уже знакомы. Совет: сохраните логин и пароль от аккаунтов где-то под рукой, чтобы родные без проблем могли зайти в соцсети сами.

К повседневным задачам и интересам

У наших мам и бабушек есть свои хобби: кулинария, шитье и вязание, садоводство и чтение книг, всего и не причислишь. С мобильным интернетом хобби точно заиграет в новом цвете. Совет: чтобы родные не запутались в просторах интернета, стоит отобрать для них полезные интернет-каналы. Подписаться на интересные аккаунты можно на видеохостинге Youtube или в специальных сообществах в социальных сетях. Так старшему поколению будет намного легче отыскать видеозаписи и посты буквально в один клик. Да, взрослым пора уходить от навязанных программ по телевизору и смотреть то, что им по-настоящему нравится.

Кто ищет — тот всегда найдет

«Путеводитель по мобильному интернету» от Tele2 доступно объясняет, как освоить браузер и ввести нужный запрос. Зайдите вместе с родными в любой доступный «поисковик»: «Яндекс.Поиск», Google, Opera, Safari. Теперь придумайте вопрос: «Как приготовить торт «Медовик»?», «Как посадить ель?», «Из каких материалов построить эко-веранду на даче?». И вуаля, на экране появились тысячи ссылок. Вот увидите — у взрослых накопилось больше вопросов «почему и как», чем у малышей.

Покорные счета

Когда базовых приложений становится недостаточно, надо осваивать новые. Начните с полезных: Госуслуги, приложения или сайты для оплаты счетов ЖКХ, электронная регистратура, онлайн-магазины бытовой техники. Зайдите в Google Market или App Store и установите нужные сервисы на гаджеты. Затем поэтапно разбирайте каждое приложение. Возможно, придется записать некоторые действия — только на этот раз не в блокнот, а лучше прямо в записную книжку на смартфоне.

Совет: интернет позволяет экономить деньги. Расскажите своим родственникам, как возвращать кэшбеки, покупать товары со скидками и участвовать в программах лояльности. И побольше практики, тогда интернет обязательно покорится нашим мамам и бабушкам. Вот увидите: в скором времени они сами станут учителями для своих соседей и друзей.

Фото: Tele2

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