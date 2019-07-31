Состоялся брифинг врио ректора СФУ

31 июля 2019 года врио ректора Сибирского федерального университета встретился с журналистами и ответил на вопросы, связанные с назначением и первоочередными планами на новом посту.

Назначение

Предложение возглавить Сибирский федеральный университет, безусловно, было неожиданным, это произошло достаточно стремительно. Но при этом любой топ-менеджер из команды Евгения Александровича Ваганова с точки зрения компетенций мог стать его приемником. В своё время я руководил Гуманитарным институтом, несколько лет был проректором по образовательной деятельности, поэтому возвращение в СФУ воспринимаю как возвращение в хорошо знакомый мне дом. Тем более что, работая в министерстве, я сохранял связь с университетом, не оставил преподавательскую деятельность. Также, экспертно участвовал в одном из ключевых для СФУ проектов - создание регионального Центра компетенций в области онлайн-обучения.

Инфраструктура

Не так давно Министр науки и высшего образования Михаил Котюков прокомментировал открытость университетского пространства, упомянул в этой связи СФУ. Забор – тема наболевшая. Он выполнял определённую функцию как объект Универсиады, но теперь, наверное, это не так актуально.

Кампус университета всегда был образцовым микрорайоном для комфортного занятия спортом, прогулок, учёбы, культурных мероприятий. Сюда часто приезжали горожане, в том числе семьями, и мы бы хотели, чтобы так и оставалось, чтобы наследие Всемирной зимней универсиады работало для людей. Поэтому один из ближайших вопросов – это демонтаж периметра безопасности. Сейчас с юристами мы обсуждаем правовую сторону вопроса, готовим запрос в Минобрнауки РФ. Так что пока рано говорить о точных сроках. Тем более, что получение разрешения – это только половина дела. Демонтаж предполагает вскрытие газона, решение вопроса с КПП, где установлено дорогостоящее оборудования, большой объём благоустроительных работ.

Кадровые назначение

Накануне назначения в СФУ вышли ряд кадровых приказов. Я уже поговорил с директорами Политехнического института - Василием Ивановичем Пантелеевым и Института математики и фундаментальной информатики - Александром Мечиславовичем Кытмановым. Это уважаемые в университете люди, опытные управленцы и хорошие ученые. Они подтвердили своё согласие на перевод на должности профессора и заведующего кафедрой. Так что эти назначения останутся в силе. Смена руководителей и назначение их приемников – это естественный процесс развития университета. И если таково их желание, мне остаётся их поддержать, а также поддержать тех, кто придёт на их место.

Что касается реформы экономического образования... Для СФУ эта тема назревшая. Я участвовал в решении вопросов, связанных с реорганизацией экономического образования, ещё будучи проректором. Сегодня я встречался с директорами экономических институтов, они представили мне свои аргументы в пользу более поступательных изменений, и я склонен с ними согласиться. Не очень удачно выбрано время для объединения институтов, так как уже сформирована нагрузка преподавателей, осуществляется приём в конкретные институты. Считаю, что объединение нужно конструировать иначе, согласуясь с содержанием образовательных программ, а все кадровые решения должны быть взвешенными и основательными. Надеюсь, что к концу года мы завершим реформу экономического образования.

Бэкграунд и базовое образование

Нет формулы абсолютной управленческой эффективности: сначала окончить юридический, потом получить степень магистра по экономике и защитить докторскую. Моё базовое образование – педагогическое, учёную степень имею в области философии, а в последние годы занимаюсь вопросами цифровизации сферы культуры. Прошёл обучение в Московской школе управления «Сколково», в прошлом году — в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Я до сих пор с благодарностью вспоминаю альма-матер, так как гуманитарное образование даёт широкий кругозор и приучает мыслить системно.

Позиции СФУ в рейтингах

СФУ несколько лет занимается системной работой по вхождению в ведущие российские и международные рейтинги. Рейтингов вузов существует великое множество, но мы в своей работе ориентируемся далеко не на все. Так, среди российских мы контролируем позиции в рейтингах Интерфакса («Национальный рейтинг университетов») и RAEX (бывшее «Эксперт РА»). Несмотря на то, что методики этих рейтингов принципиально отличаются друг от друга, и в первом и во втором СФУ занимает топовые позиции на протяжении последних 6-7 лет. Так, в 2019 году в рейтинге Интерфакса Сибирский федеральный университет занял 15 место, в рейтинге «Эксперт РА» - 21-ое. Такие вузы эксперты называют устойчивой элитой высшей школы Российской Федерации.

Что касается международных рейтингов. СФУ несколько лет реализует программу повышения конкурентоспособности (Проект 5-100), определены наши преимущества относительно других вузов, разработана маркетинговая стратегия и способы выхода результатов научной деятельности СФУ на глобальный рынок. Мы можем отследить это по уровню цитирования научных публикаций наших учёных в авторитетных научных журналах. Нам удалось войти в два из трёх самых авторитетных мировых рейтинга.

К сожалению, в 2019 году мы выпали из рейтинга QS World University Rankings. Мы связываем этот прецедент с тем, что в конце 2018 – начале 2019 гг. наше внимание было сосредоточено на других значимых проектах. В первую очередь, конечно, речь об организации и успешном проведении XXIX Всемирной зимней универсиады. Кампус СФУ обеспечивал непрерывную круглосуточную работу Деревни Универсиады - на это были направлены основные силы сотрудников и студентов вуза. СФУ пережил массовый переезд студентов из одних общежитий в другие, в краткие сроки перемещались подразделения и целые институты. К счастью, эти процессы мы пережили без потерь и приоритетную на тот момент задачу выполнили.

Второе масштабное событие - это аккредитация всех образовательных программ.

Сейчас эти крупные мероприятия позади, и мы намерены вновь сфокусироваться на продвижении университета в рамках наиболее авторитетных отечественных и зарубежных рейтингов в области науки и образования.

Первоочередные задачи

Из первоочередных задач, прежде всего, успешное завершение приёмной кампании – выполнение государственного задания.

Важно собрать команду, которая готова к большой работе. Считаю, что наш главный ресурс – это люди. Люди, которые могут, а главное – хотят менять мир к лучшему. И такие люди в университете есть.

В краевом министерстве образования по поручению Губернатора Александра Усса я курировал краеугольные вопросы, связанные с концентрацией усилий в области науки и образования. Среди таких системных проектов - возрождение Сибирского научно-образовательного концорциума – платформы для взаимодействия всех научных и образовательных организаций в регионе; создание Научно-образовательного центра «Енисейская Сибирь: индустрия 4.0». Все эти проекты должны стать проектами СФУ.

СФУ должен быть активным участником федеральной повестки. Речь о национальных приоритетных проектах – «Наука», «Образование», «Цифровая экономика».

Мы продолжим свою работу в группе ведущих российских университетов в рамках Проекта 5-100. Возможно, пересмотрим акценты, чтобы использовать это преимущество СФУ максимально эффективно.

В университете есть всё. Есть научные школы мирового уровня, современная инфраструктура, креативные коллективы, просто неравнодушные учёные, преподаватели и студенты. В ближайшее время мы сообща сформулируем пошаговый план действий по каждому направлению работы.

И Губернатор края Александр Усс, и правительство региона, и все мы заинтересованы, чтобы в Красноярске был один из лучших университетов страны. Лично я сделаю всё, чтобы так и стало.

Фото: пресс-служба СФУ

По материалам пресс-службы СФУ