Красноярцы всё чаще решают платить за воду и отопление напрямую ресурсникам, минуя управляющую компанию

Красноярцы всё чаще решают платить за воду и отопление напрямую ресурсоснабжающим организациям, минуя управляющую компанию. На сегодняшний день в обслуживании Сибирской теплосбытовой компании (входит в структуру Сибирской генерирующей компании) находится 200 тысяч лицевых счетов — всё это жители, которые перешли на прямые договоры с СГК.

«Прямые договоры — одна из самых прозрачных схем взаимоотношения между ресурсоснабжающей организацией и потребителем. Жители четко понимают, что деньги, которые они заплатили за воду и отопление идут напрямую ресурсникам и не оседают в управляющих компаниях. Приведу пример: в 2016 году красноярская управляющая компания «Базис» заплатила СГК за поставленные тепло и горячую воду 37, 5% от общей суммы начислений. После того, как мы перевели дома, которые эта УК обслуживает, на прямые договоры, сбор стал составлять 95%. Возможно, платежная дисциплина собственников там и раньше была высокой, а ответственность УК — низкой», — рассказал директор теплосбытового подразделения в Красноярске Константин Бородин.

По состоянию на конец июля красноярские жилищные организации не перечислили Сибирской генерирующей компании свыше 3,26 млрд рублей за тепло и горячую воду. Хотя жители платят исправно — уровень собираемости от собственников квартир превышает 90%.

Мы подготовили лаконичную и максимально полезную информацию. Для тех, кто ещё не рассчитывается за ресурсы напрямую или только начал это делать.

Зачем переходить на прямые договоры?

Это уверенность в том, что деньги, которые люди платят за коммунальные ресурсы идут напрямую поставщику ресурсов, а не остаются у управляющих компаний или ТСН.

Красноярские жилищные организации не перечислили Сибирской генерирующей компании свыше 3,26 млрд рублей за тепло и горячую воду. Хотя уровень собираемости от собственников квартир превышает 90%.



Справка: Прямые договоры между жителями и ресурсоснабжающими организациями регулируются Жилищным кодексом Российской федерации, согласно которому, жители вправе заключить договор на поставку ресурсов минуя управляющую компанию. Решение об этом должно быть оформлено протоколом общего собрания собственников жилья.

Как перейти на прямые договоры?

Переходить или нет на прямые договоры решают жители дома (исключение большой долг УК. Тогда переход может произойти по инициативе ресурсоснабжающей организации). Для перехода нужно провести общее собрание жителей, проголосовать большинством за переход на прямые договоры с поставщиками ресурсов и зафиксировать свое решение в протоколе общего собрания. Далее протокол нужно принести в офис теплосбытового подразделения СГК по адресу ул. Республики, 37. Обратиться к любому специалисту, он примет входящий документ, оставить свои контактные данные, на которые придет ответ о дате перехода на прямые договоры.

Этапы перехода:

- принять решение о переходе на прямые договоры

- провести общее собрание собственников жилья в доме

- проголосовать большинством за переход на прямые договоры

- принести протокол общего собрания (с результатами голосования) в офис на Республики, 37

- перейти на оплату ресурсов напрямую поставщикам.

Куда обращаться, если возникли проблемы с отоплением или водой и кому передавать показания счетчиков?

После перехода на прямые договоры жители продолжают обращаться в свою управляющую компанию или ТСН с вопросами комфортного проживания в доме (температура в квартире, подъезде, чистота в подъезде, недостаточно горячая вода и прочее), поскольку за комфортное проживание в доме отвечает именно жилищная организация. По вопросам начислений платы, то есть сумм в квитанциях за коммунальные ресурсы, необходимо обращаться за консультацией офисы обслуживания Сибирской теплосбытовой компании, там же можно передать показания счётчиков или получить квитанцию за коммунальные услуги. Либо по телефонам, которые указаным в квитанциях жителей.

Передавать показания счётчиков необходимо в ресурсоснабжающую организацию. В СГК для этого есть достаточно вариантов.

Способы передачи показаний счётчиков:

1. В офисах обслуживания Сибирской теплосбытовой компании. Отметим, что для этого не нужно стоять в очереди к специалисту. В офисах установлены клиентские ящики для приема показаний:

ул. Республики, д. 37;

пр. Красноярский рабочий, д. 150 «А»;

пр. Красноярский рабочий, д. 47;

пр. Красноярский рабочий, д. 52;

пр. Металлургов, д. 45 «А»;

ул. Копылова, д. 76;

ул. 78 Добровольческой Бригады, д. 3.

В бланке для передачи показаний нужно указать: адрес или лицевой счет, показания счетчиков горячей и холодной воды, предпочтительно телефон для обратной связи в случае, если при обработке показаний возникнут вопросы.

2. С 1 августа 2019 г в офисах «Телекомсервис».

Если дом находится в управлении УК ЖСК или МУК Красноярская, то передавать показания можно в свою управляющую компанию. С этими УК у нас налажены отношения и показания должны передаваться в Сибирскую теплосбытовую компанию в срок.

3. На линию автоматического сервиса приема показаний круглосуточно по телефону +7 (931)-257-95-95 с 15 по 25 число. (для передачи показаний необходимо, подготовить номер лицевого счёта, дождаться звукового сигнала, а после четко отвечать на вопросы голосового меню).

4. Через «Личный кабинет» на сайте www.sibgenco.ru

5. Через мобильное приложение. Его можно скачать в Play Market – для системы Android, или App Store – для IOS, которые есть в каждом телефоне. Чтобы установить приложение нужно набрать СГК и нажать «Установить».

6. По телефону, указанному в квитанции.

7. На электронную почту, указанную в квитанции.

Если дом не перешёл на прямые договоры и жители платят за коммунальные услуги – отопление, горячая и холодная вода, водоотведение, в свою управляющую компанию, то передавать показания нужно в свою УК или ТСЖ.

По материалам Сибирской генерирующей компании