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Танки в городе: красноярцев взволновала колонна военной техники в центре

Главная Общество
Красноярск
15:21 31 Июля 2019
общество, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
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Красноярцев напугала военная техника в центре города. Танки прошли колонной по ул. Дубровинского. Снимки в редакцию Sivbnovosti.ru отправили очевидцы. 

На кадрах отчетливо можно разглядеть машины с прицепами и военные грузовики. Состав двигался днем по центральным улицам Красноярска. 

Не исключено, что техника будет принимать участие в каком-либо мирном военно-патриотическом событии. Среди ближайших — акция, посвященная службе по контракту. Мероприятие состоится 2 августа на Театральной площади. Возможно, танки привезли в Красноярск именно для того, чтобы потом презентовать горожанам.

Как рассказали сегодня в пресс-службе Центрального военного округа, такие выставки обычно собирают тысячи гостей. Подобные акции проходили в Севастополе, Воронеже, Твери, Новосибирске и других. В программе: выступления пилотажной группы военных летчиков воздушно-космических сил России «Соколы России», работа мобильных пунктов по отбору на военную службу, плац-концерт и полевая кухня. 

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