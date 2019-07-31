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В Фонде жилищного строительства рассказали, когда можно совершать сделки с долевой недвижимостью без нотариуса

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Красноярск
14:09 31 Июля 2019
жилье, строительство, недвижимость, квартиры
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Новый упрощённый порядок сделок с недвижимостью в России вступает в силу 31 июля. Теперь для подписания договора купли-продажи, дарения, наследования, оформления ипотеки на объект недвижимости с долевой собственностью не нужно обращаться к нотариусу, если на совершение сделки согласны все совладельцы. В этом случае договор может быть подписан в простой письменной форме. 

«Ранее оформление сделки нужно было проводить с нотариальным удостоверением. В связи с этим возникали сложности, поскольку процедура отнимала много времени и, к тому же, была не бесплатной, - рассказала корреспонденту «НИА-Красноярск» начальник отдела ипотечного кредитования и продаж Красноярского краевого фонда жилищного строительства  Анна Лепешонок. - Теперь у совладельцев долевого недвижимого имущества появляется право выбора: обращаться к нотариусу за удостоверением или нет. Обязательной эта процедура больше не будет». 

По словам Лепешонок, нововведение позволит существенно сократить время на оформление сделок с долевым имуществом, а заодно и сэкономить деньги. Однако, в случае возникновения разногласий среди совладельцев, рекомендуется обсудить вопрос заверения документов у нотариуса, чтобы подтвердить законность намерений. Как нам пояснили в Краевом фонде жилищного строительства, новые правила не касаются сделок по продаже или передаче в собственность одной доли в недвижимом объекте: 

«Например, если член семьи захочет продать свою долю в квартире, тогда нотариальное удостоверение договора купли-продажи по-прежнему будет актуальным».

 Напомним, Красноярский краевой фонд жилищного строительства является региональным оператором Банка ДОМ.РФ. В июле компания заявила о снижении ставок по ипотечным кредитам. Теперь они стартуют от 5,25% годовых. Подробности можно узнать по тел. (391) 291-19-91 и в офисе на ул. 78 Добровольческой бригады, д.7.

По материалам Красноярского краевого фонда жилищного строительства

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