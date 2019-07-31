Новый ректор СФУ планирует демонтировать заборы вокруг вуза

Врио ректора СФУ Максим Румянцев выступил на пресс-конференции. Новый руководитель сделал важное заявление о периметре безопасности, окружающем кампусы вуза. По его словам, демонтаж заборов — один из приоритетных вопросов.

«Забор — тема наболевшая. Это наследие Универсиады, он выполнил свою функцию. Кампус — часть городского пространства, образцовый микрорайон», — цитируют СМИ Румянцева.

Напомним, ранее против периметра безопасности выступал министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков. По его мнению, вуз является частью городской среды и не должен быть закрыт за заборами. Неоднократно недовольство высказывали и студенты СФУ — территория стала напоминать им «концлагерь». В вузе тогда пояснили, что ликвидировать периметр безопасности невозможно. Объект является собственностью РФ, а руководство университета не может принимать решения о его судьбе.

Фото: Change.org