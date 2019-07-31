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За горящую Сибирь вступился голливудский актер Леонардо Ди Каприо

Главная Общество
Красноярск
11:22 31 Июля 2019
пожары, происшествия
Автор: Sibnovosti.ru
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Известный голливудский актер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на горящую Сибирь. Он сделал репост новости зарубежного издания The Guardian. 

«Северный полярный круг страдает от огромного количества лесных пожаров, последнего признака климатического кризиса. Огромные очаги пламени в Гренландии, Сибири и Аляске производят струи дыма, которые можно увидеть из космоса. Всемирная метеорологическая организация заявляет, что эти пожары за месяц производят столько угарного газа, сколько производит вся Швеция за год, — пишет издание. 

Отметим, что голливудский актер не единственный, кто вступился за леса Сибири. Многие российские знаменитости в социальных сетях просили потушить пожары в тайге. Среди них: Сергей Зверев, рэпер Баста, актер Станислав Бондаренко, певец Сергей Лазарев и другие. 

Напомним, в Красноярском крае горит более миллиона га леса. Большинство очагов находится в Эвенкийском районе, куда не может добраться техника и силы Авиалесоохраны. Дымка от лесных пожаров окутала Красноярск и соседние регионы. Накануне глава правительства России Дмитрий Медведев поручил усилить группировку МЧС и поставил перед руководителями регионов задачу взять ситуацию под личный контроль. 

Фото: Instagram

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