Александр Усс: «Тушить пожары на очень удаленных территориях технически невозможно»

Губернатор Красноярского края Александр Усс дал интервью федеральной радиостанции «Комсомольская правда». Глава региона в прямом эфире рассказал о ситуации с лесными пожарами и ответил на самые острые вопросы ведущих: почему никто не тушит возгорания в тайге, кто отвечает за леса в Красноярском крае и зачем бунтует общественность?

Какая ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае на сегодняшний день?

У нас есть целый ряд регионов, где ситуация с лесными пожарами такая же сложная, как в Красноярском крае. Это Якутия, где площадь выше, чем у нас, и Иркутская область. Мне было бы проще всего сказать, что виноват федеральный центр, которому следует выделять бесконечное количество денег на борьбу со стихией и привлекать специалистов. Но это было бы несправедливо, на мой взгляд. Пожары — это крайне опасное явление. Не случайно, в соответствии с установившимися регламентами и практиками во всем мире, лесные пожары делят на «зоны охраны» и «зоны контроля», где очаги действуют на очень удаленных территориях и тушить их не только экономически нецелесообразно, хоть деньги и можно найти, это технически невозможно.

Но есть же авиация, МЧС, самолеты, вызывающие дождь. Разве нельзя отправить самолет?

Для самолетов-зондировщиков нужна ресурсная облачность. В Эвенкии стоит мощный антициклон, держится ясная погода. Только недавно там прошли дожди. Самолеты Бе-200 обычно используются по кромкам, только там, где есть в непосредственной близости водоемы, где можно взять воду. В нашем случае подлететь к очагу можно за два часа. Чтобы эффективно тушить пожар, необходимо создать «воздушную карусель» — когда самолеты идут друг за другом с интервалом в 15 минут. Когда горит миллион гектаров, такой объем воды очень трудно обеспечить. Кроме того, в условиях плохой видимости идти на низких высотах достаточно сложно и опасно.

Люди в городах говорят, что задыхаются от дымки. Это действительно так? Является ли эта ситуация чрезвычайной?

Безусловно является, но это происходит каждый год. И не только в Сибири, но и во всех лесных территориях в мире. В Красноярском крае площадь пожаров достигла миллиона га. Но это значительно меньше, чем в 2012 году или в 2016-м. Ситуация сопоставима с данными за 2017-2018 годы. В этом году положение усугубляет неблагоприятная роза ветров. Мы ежедневно фиксировали количество жалоб на плохое самочувствие у жителей края. Их число не увеличилось по сравнению с обычными днями.

Кто отвечает за леса в Красноярском крае? Кто запустил ситуацию с сибирскими пожарами?

Ситуация абсолютно контролируема. Первый пожар был зафиксирован 22 марта. Тем не менее, за это время не пострадал ни один населенный пункт. Это результат активной и самоотверженной работы ответственных лиц. В тех самых зонах контроля я предлагаю сделать специализированный межрегиональный лесопожарный центр с названием «Север». Мы будем обращаться с такой инициативой в правительство России. На этих территориях необходимо оборудовать аэродромы, организовать запас материально-технических средств — именно тогда можно будет реагировать на пожары гораздо раньше.

Вам не кажется, что именно отсутствие контроля в едином федеральном центре создает такую ситуацию?

Нет, это не так. В течение всего лесопожарного сезона мы постоянно общаемся с нашими коллегами из федеральных структур. Все свои действия мы согласовываем с Авиалесоохраной, Рослесхозом. К нам прибыли первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Александр Чуприянов, и.о. руководителя Рослесхоза Михаил Клинов и другие. Мы работаем вместе.

Но почему социальные сети «взрываются» от количества фотографий с дымкой и смогом? Люди говорят, что ничего не видно даже на расстоянии вытянутой руки?

У нас действительно был серьезный уровень задымленности несколько дней назад. Но видимость была далеко не такой плохой. Сегодня в Красноярске отличная погода и ясное небо. Надеюсь, что погода будет помогать нам в этой непростой работе.