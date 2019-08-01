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Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

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Красноярск
13:22 1 Августа 2019
продукция, праздник, ярмарка, продукты
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В эти выходные, 3 и 4 августа на карте Красноярска появится еще одно место, где встречаются покупатели и местные свежие продукты – ЯРМАРКА ВЫХОДНОГО ДНЯ в Агротерминале!

Два дня с утра и до вечера красноярцев ждут торговые ряды, где будет представлена в том числе продукция местных сельхозтоваропроизводителей, участников Ассоциации «Енисейский стандарт». А значит местное и свежее становится еще ближе к столу покупателя.

Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

Сама по себе территория Агротерминала идеально подходит для проведения таких праздников. В этом году ярмарка пройдет в двух открытых кросс-доках, где будут расположены более 100 торговых точек. Гостей ждет большая развлекательная программа с участием танцевальных коллективов, детская площадка с батутом и угощениями, дегустации, розыгрыш призов и продовольственных корзин, который состоится в 15 часов. И это еще не все новинки, что предлагают посетителям организаторы и сельхозтоваропроизводители.

Екатерина Изоткова, генеральный директор ООО «Регион-Сибирь»:

- Мы продолжаем знакомить красноярцев с продуктами Севера края, в частности с полуфабрикатами и деликатесами из оленины. Это действительно экологичная, диетическая и просто вкусная еда, которую, кстати, можно будет попробовать, а потом и приобрести на этой Ярмарке. Приходите и оцените!

Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

Стоит отметить, что состав участников ярмарки вовсе не предполагает смешных цен, да цена на основные продукты будет ниже, чем на тот же товар в магазинах, и только за счет того, что продукт вам продает непосредственно производитель и без посредников. Именно это главное на Ярмарке в Агротерминале, ну и конечно качество, которое гарантирует сертификация и «зеленая шишка» Ассоциации «Енисейский стандарт».

Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

Игорь Домнин, председатель координационного совета АСПТ «Енисейский стандарт»:

- Ассоциация всегда поддерживает мероприятия, где напрямую встречается производитель и покупатель. Так на территории Агротерминала уже действует совместный с «Аргофедерацией» проект – «Фермерские ряды», где покупатели могут ежедневно покупать действительно свежую и местную продукцию, как говориться – только что с поля. Теперь появилась и Ярмарка выходного дня. Будем стараться, чтобы такой формат стал постоянной, всесезонной традицией и формой общения покупателя и производителя.

В эти выходные кроме оленины «Регион-Сибирь», вас ждут и другие продукты участников Ассоциации. Обязательно зайдите и оцените разнообразие даров природы «Крайпотребсоюза», свежее мясо птицы «Енисейский бройлер», молочное изобилие «Даров Малиновки» и огромный ассортимент продукции «ДиХлеб».

И очень важно, что это будет не последняя ярмарка, буквально через две недели праздник повторится, а пока – ждем всех красноярцев 3 и 4 августа с 10 до 17 часов на Ярмарке выходного дня в Агротерминале. ул. Ястынская, 47/5, остановка автобуса № 81 «Агротерминал».

Ярмарка выходного дня в Агротерминале!
Ярмарка выходного дня в Агротерминале!

Приходите, приезжайте будет весело, вкусно, познавательно и интересно!

Для удобства горожан будут курсировать бесплатные шаттлы со специальным обозначением АГРОТЕРМИНАЛ с остановок "Солнечный", "Мужества" (Покровка), Планета, а также с 1 августа запущен платный маршрут Спортзал-Агротерминал.

Фото: пресс-служба Ассоциации "Енисейский стандарт"
По материалам пресс-службы Ассоциации "Енисейский стандарт"

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