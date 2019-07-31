В Солнечном на ремонт закроют пешеходный мост на пр. Молодежный

В мэрии предупредили о начале ремонта надземного пешеходного моста в микрорайоне «Солнечный». Виадук через овраг по пр. Молодежный закроют утром в пятницу, 2 августа, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru. Ремонтные работы продлятся три дня – открыть переход обещают к вечеру воскресенья, 4 августа. На время реконструкции красноярцам советуются пользоваться альтернативными путями. Однако жители микрорайона в соцсетях сетуют, что обхода нет – единственный вариант прямиком перебегать оживленную магистраль, а потом идти по необустроенной обочине.

Ранее в администрации Советского района сообщали, что при ремонте виадука будет заменено покрытие, отремонтированы деформационные швы, оборудовано освещение. Кроме того, мост сделают крытым.