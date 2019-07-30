На Красноярском рабочем, Мичурина и Вавилова завершился ремонт теплосетей

На правобережье Красноярска Сибирская генерирующая компания заменила трубопроводы на проспекте Красноярский рабочий, улицах Мичурина и Вавилова. В частности, на Вавилова перекладка теплосети идет поэтапно с 2010 года, в планах компании заменить трубы на улице полностью.

«Возраст труб на некоторых участках этой улицы превышает 50 лет, старый трубопровод лежит на разрушающейся от времени кирпичной кладке. Новые трубы укладываются в железобетонные лотки с гидроизоляцией и должны прослужить не менее 25 лет», - заявили в СГК.

Отметим, поменять трубы на всей улице разом невозможно – во первых, это полностью парализовало бы движение на одной из важнейших транспортных артерий правобережья, а во-вторых потребовалось бы стянуть силы со всех участков и другие слабые места в городе остались бы без требуемого ремонта.

Сейчас все работы на этом участке теплосети закончены, установлены новые бордюры и уложен асфальт. Однако рядом продолжается ремонт коммуникаций, который проводят другие компании – на газонах вдоль улицы Вавилова идет замена электрокабеля.

На проспекте Красноярский рабочий около дома № 16 теплоэнергетики полностью переложили трубы диаметром 720 мм и отремонтировали тепловые, а затем восстановили асфальт. На этом участке уже открыто дорожное движение. Работы на небольшом, но важном участке улице Мичурина тоже закончены. Теплоэнергетики заменили 185 метров трубопровода диаметром 500 мм и подготовили дорогу для укладки асфальта. Завершаются работы на еще одном ключевом участке – на улице Матросова, 7.

В 2019 году СГК ремонтирует в Красноярске около 12 км тепловых сетей на 30 участках в разных районах города. Сейчас в разгаре работы на улице Республики, в ближайших планах – начало ремонта на улицах 9 мая и Лесопарковой. Программа СГК по ремонту теплосетей в Красноярске на этот год завершена на 60%, работы будут продолжаться до середины ноября.

по информации СГК

фото: СГК