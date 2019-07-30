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«Соколы России» продемонстрируют фигуры высшего пилотажа в небе над Красноярском

Главная Общество
Красноярск
15:38 30 Июля 2019
самолет, армия, служба, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Андрей Минаев / архив Sibnovosti.ru
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В Красноярске «Соколы России» в День ВДВ исполнят фигуры высшего пилотажа, а также продемонстрируют приемы воздушного боя на малой высоте. Полюбоваться мастерством военных летчиков красноярцы смогут 2 августа. В День воздушно-десантных войск на Театральной площади также десантируются парашютисты и выступит военный оркестр, мастера спорта международного класса проведут разминку для всех желающих.

Праздничная программа – часть акции «Военная служба по контракту - твой выбор!», которая проводится в России с 2014 года. Красноярцам расскажут о правилах зачисления в контрактники, а также проведут для всех желающих тестирование на профпригодность для военной службы, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

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