В Сети опубликовали снимки сибирских пожаров из космоса

Научно-исследовательский центр «Планета» опубликовал снимки сибирских лесных пожаров из космоса — на кадрах видны десятки очагов и сильный дым. Эпицентры возгораний расположены в Красноярском крае, Якутии и Иркутской области. Именно в этих регионах площадь лесных пожаров измеряется тысячами га. Только в Красноярском крае огонь уничтожает более миллиона га леса. В целом пожары уже охватили почти три миллиона га тайги.

Напомним, ранее в трех регионах России был введен режим ЧС — это Красноярский край, Иркутская область и Якутия. Причиной распространения пожаров на труднодоступных и удаленных территориях стали сухие грозы, а также засушливая и аномально жаркая погода.

Как пишет газета «Известия» со ссылкой на эксперта лесной программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Константина Кобякова, огонь уничтожает только треть деревьев — остальные выживают и реабилитируются.

«После пожара дерево становится некондиционным. И если пожары в стране продолжатся в тех же объемах, что и последние годы, через 10 лет мы рискуем полностью потерять весь промысловый лес», — цитирует издание эксперта.

Он добавил, что полный объем ущерба от нынешних пожаров можно будет оценить только через несколько лет.

Фото: Научно-исследовательский центр «Планета»