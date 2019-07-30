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Сквер на Мясокомбинате и участок в Солнечном обработают от клещей

Главная Общество
Красноярск
10:26 30 Июля 2019
клещи, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © РИА Новости
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В Красноярске в августе обработают от клещей дополнительные территории. По предписанию Роспотребнадзора отраву распылят в сквере «Озеро-парк Октябрьский», а также в районе конечной остановки 52-го автобуса и вокруг озера на Мясокомбинате. Также обработку проведут в микрорайоне Солнечный от домов по ул. 40 лет Победы, 35, 37, 39 до ул. Гриболевская.

«Обработка должна быть построена следующим образом: подрядчик должен организовать специальное обследование мест массового отдыха горожан, провести работы по очистке участков от мусора и листвы, а затем провести санитарную обработку этих территорий от клещей. Обработка должна быть проведена по правилам, с соблюдением всех норм, специальными препаратами, в сухую погоду. Все средства, применяемые для обработки, должны быть безопасными для людей и животных», - сообщили в пресс-службе департамента городского хозяйства.

После обработки территорий специалисты проведут обследование, если количество клещей будет превышать норму, то потребуется дополнительная дезинфекция.

Отметим, что в этом году в Красноярске от клещей обработали 445 гектаров – это рекордная площадь для краевого центра, передает корреспондент Sibnovosti.ru.

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