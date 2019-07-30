В Красноярске начинается ремонт на улице Урванцева

В августе в Красноярске отремонтируют улицу Урванцева. Подряд на работы получила компания «КРАСДОРСТРОЙ». Дорожникам предстоит заменить бордюры, заасфальтировать проезжую часть и тротуары, нанести разметку. Вдоль магистрали обустроят газоны, передает корреспондент Sibnovosti.ru. На все работы потребуется около месяца, сообщили в мэрии.

«Стоит отметить, что в последний раз комплексный ремонт ул. Урванцева проводился 8 лет назад, за это время дорога была основательно разбита», - добавили в пресс-службе.

Добавим, что сейчас в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Красноярске идет ремонт на 13 объектах. Пока дорожники справляются без серьезных перекрытий. Однако на мосту через Бугач ограничено движение по половине проезжей части, из-за этого движение там затруднено.