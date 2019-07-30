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На острове Отдыха благоустроили пляж и зону для шашлыков

Главная Общество
Красноярск
09:30 30 Июля 2019
отдых, благоустройство, красноярск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © admkrsk.ru
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На берегу Абаканской протоки на острове Отдыха появилась зона для барбекю с пляжем. В благоустройство вложился предприниматель. Он построил восемь беседок с мангалами, пирс, установил освещение, сообщили корреспонденту Sibnovosti.ru в пресс-службе городской администрации. Также на территории оборудована волейбольная площадка, установлены спортивные снаряды, качели, песочница, биотуалеты. Инвестор отметил, что вход в новую зону отдыха свободный для всех, платные только беседки.

«Когда купил рядом квартиру, возникла идея навести здесь порядок, чтобы жители смогли прийти и культурно отдохнуть, пожарить шашлыки. Мы вывезли отсюда восемь вагонов леса-топляка и другого мусора», - сообщил предприниматель.

В следующем году инвестор планирует построить беседки на воде, а еще установить бассейн и обустроить детский городок и футбольное поле.

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