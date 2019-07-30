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В парке «Гремячая грива» обустроят 60 километров туристических троп и конные маршруты

Главная Общество
Красноярск
08:31 30 Июля 2019
красноярск, парк, отдых
Автор: Sibnovosti.ru
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В парке «Гремячая грива» будет создано более 60 километров туристических троп в рамках второго этапа благоустройства. В пресс-службе краевого правительства сообщили, что сейчас ведут поиск подрядчика, а завершить работы планируют в октябре этого года. Вторая очередь эко-парка предусматривает создание 20 пешеходных дорожек, трех конных маршрутов от 4 до 8 километров длинной и маршрута для катания на беговых лыжах, протяженностью 6 километров.

Кроме того, в парке на проспекте Свободный появятся дополнительные смотровые площадки, а также зона под палаточный лагерь и пикники, сообщает корреспондент Sibnovosti.ru.

Губернатор Красноярского края Александр Усс во время выездного совещания в «Гремячей гриве» предложил построить пешеходный переход через дорогу от Академгородка до эко-парка.

«Нужно сделать так, чтобы это было не просто сооружение. Важно, чтобы оно гармонировало с природой и общим оформлением спортивно-туристической зоны», – отметил Усс.

Напомним, парк был открыт в октябре 2018 года. Он расположен в районе остановки «Сопка» на проспекте Свободный. Мост, о котором заявил глава края, долгое время находился в аварийном состоянии в 2000-х, а после снесен.

 

фото: krskstate.ru, Вадим Кофман

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